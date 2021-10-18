Песков о Навальном: «Будем надеяться, что он не умрёт»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил надежду на то, что оппозиционер Алексей Навальный не умрёт в заключении.

"Будем надеяться, что он не умрёт... Слава богу, что он жив", – приводит РИА "Новости" ответ Пескова на вопрос журналистки в интервью для документального фильма "Путин: ведущий игры" (Poutine, le maître du jeu) французского телеканала France 5. Вопрос касался отравления Навального и опасений о его состоянии здоровья в колонии.

По словам Пескова, Навальный в колонии "начал голодать", но со временем вновь "начал есть". Имеется в виду голодовка оппозиционера, которую тот объявил в марте и прекратил после того, как получил доступ к медицинской помощи. Говоря об отравлении оппозиционера "Новичком", Песков сказал, что российские власти так и не получили ответов на вопросы о том, что случилось с Навальным в августе прошлого года. Официальная Москва отрицает, что Навальный был отравлен на территории России.

Также пресс-секретарь Путина сказал, что российские власти не опасаются Навального, но не хотят, чтобы он получил дополнительную популярность.

Навальный был отправлен в колонию после того, как суд в феврале заменил ему условный срок по так называемому делу "Ив Роше" на реальный. Оппозиционер, правозащитники и страны Запада считают приговор политически мотивированным. После отравления и голодовки Навального звучат опасения за его жизнь. Президент США Джо Байден, отвечая после встречи с Владимиром Путиным в Женеве в июне, заявил, что в случае, если Навальный "умрёт в тюрьме", отношениям между США и Россией будет нанесён большой урон. В последние месяцы Навальный не жаловался на физическое недомогание.

Одно из наиболее известных расследований команды Навального было посвящено дорогим часам Дмитрия Пескова.

Песков в интервью для фильма также прокомментировал внешнюю политику России. Он назвал возможное вступление Украины в НАТО "наихудшим сценарием", выходящим за "красные линии". По его словам, этот сценарий "может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности". О каких мерах идёт речь, он не сказал.