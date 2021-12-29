Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Предыдущий Следующий
Live
Фото

Самые яркие фотографии года от фотографов Радио Свободная Европа / Радио Свобода

От последствий пандемии коронавируса до вооруженных столкновений – в этой фотогалерее собраны некоторые из самых ярких снимков 2021 года, сделанных фотографами разных служб РСЕ/РС.
Дети в автобусе на фестивале валенок в Кукморе, Татарстан, 5 января
1 Дети в автобусе на фестивале валенок в Кукморе, Татарстан, 5 января
6 января. Сербы празднуют православный сочельник в храме Святого Саввы в Белграде
2 6 января. Сербы празднуют православный сочельник в храме Святого Саввы в Белграде
14 января. Мужчина в костюме во время празднования зимнего праздника Маланка в поселке городского типа Красноильск на западе Украины
3 14 января. Мужчина в костюме во время празднования зимнего праздника Маланка в поселке городского типа Красноильск на западе Украины
Мужчина купается в проруби во время празднования Крещения 18 января в Алматы, Казахстан
4 Мужчина купается в проруби во время празднования Крещения 18 января в Алматы, Казахстан

Загрузить еще

Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG