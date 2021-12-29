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Самые яркие фотографии года от фотографов Радио Свободная Европа / Радио Свобода
1 часа(-ов) назад
От последствий пандемии коронавируса до вооруженных столкновений – в этой фотогалерее собраны некоторые из самых ярких снимков 2021 года, сделанных фотографами разных служб РСЕ/РС.
1
Дети в автобусе на фестивале валенок в Кукморе, Татарстан, 5 января
2
6 января. Сербы празднуют православный сочельник в храме Святого Саввы в Белграде
3
14 января. Мужчина в костюме во время празднования зимнего праздника Маланка в поселке городского типа Красноильск на западе Украины
4
Мужчина купается в проруби во время празднования Крещения 18 января в Алматы, Казахстан
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Самые яркие фотографии года от фотографов Радио Свободная Европа / Радио Свобода
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Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.