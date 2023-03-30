29 марта истек срок действия договора об аренде Национального заповедника «Киево-Печерская Лавра» с Украинской православной церковью (ранее Московского патриархата). Священнослужители УПЦ (МП) обязаны сегодня покинуть Лавру. В последние недели они вывозили из Лавры свое имущество.

Последнее богослужение представители УПЦ провели 29 марта в Крестовоздвиженской церкви на нижней территории Киево-Печерской лавры. Церковную службу возглавлял архимандрит Лавры митрополит Павел (Лебедь). На службу собралось несколько сотен верующих, стоявших в храме и на улице. На территории Лавры было много украинских и зарубежных журналистов.

«Никакого выселения ни 29-го, ни 30-го, ни 31-го, ни в другое время не может быть» – спикер УПЦ (МП) Климент заявил, что их монахи не собираются выселялись из Киево-Печерской Лавры, потому что на это «нет никаких юридических оснований». Митрополит Павел покинул святыню на автомобиле Mercedes.