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Последние дни УПЦ в Киево-Печерской лавре (фотогалерея)

29 марта истек срок действия договора об аренде Национального заповедника «Киево-Печерская Лавра» с Украинской православной церковью (ранее Московского патриархата). Священнослужители УПЦ (МП) обязаны сегодня покинуть Лавру. В последние недели они вывозили из Лавры свое имущество.

Последнее богослужение представители УПЦ провели 29 марта в Крестовоздвиженской церкви на нижней территории Киево-Печерской лавры. Церковную службу возглавлял архимандрит Лавры митрополит Павел (Лебедь). На службу собралось несколько сотен верующих, стоявших в храме и на улице. На территории Лавры было много украинских и зарубежных журналистов.

«Никакого выселения ни 29-го, ни 30-го, ни 31-го, ни в другое время не может быть» – спикер УПЦ (МП) Климент заявил, что их монахи не собираются выселялись из Киево-Печерской Лавры, потому что на это «нет никаких юридических оснований». Митрополит Павел покинул святыню на автомобиле Mercedes.

29 марта истек срок действия договора об аренде Национального заповедника &laquo;Киево-Печерская Лавра&raquo; с Украинской православной церковью ( ранее - Московского патриархата). Это последний день, после которого священники УПЦ (МП) обязаны покинуть Лавру.
1 29 марта истек срок действия договора об аренде Национального заповедника «Киево-Печерская Лавра» с Украинской православной церковью ( ранее - Московского патриархата). Это последний день, после которого священники УПЦ (МП) обязаны покинуть Лавру.
Последнее богослужение представители УПЦ провели 29 марта в Крестовоздвиженской церкви на нижней территории Киево-Печерской лавры. Церковную службу возглавлял архимандрит Лавры митрополит Павел (Лебедь)
2 Последнее богослужение представители УПЦ провели 29 марта в Крестовоздвиженской церкви на нижней территории Киево-Печерской лавры. Церковную службу возглавлял архимандрит Лавры митрополит Павел (Лебедь)
Верующие УПЦ (МП) на территории Киево-Печерской лавры, 29 марта 2023 года
3 Верующие УПЦ (МП) на территории Киево-Печерской лавры, 29 марта 2023 года
Последние недели представители УПЦ (МП) вывозили из Лавры свое имущество
4 Последние недели представители УПЦ (МП) вывозили из Лавры свое имущество

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