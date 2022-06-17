Этим летом в оккупированном россиянами Бердянске особенный «не сезон». Как рассказали местные жители, после обеда улицы курортного города становятся почти безлюдными, на летних площадках местных кафе – пустые столики, а на пляжах, даже на центральном, еле насчитывается два десятка желающих позагорать. Угроза инфекций, которые море может принести к бердянскому побережью из соседнего Мариуполя, постоянные взрывы в порту, которые российские военные объясняют разминированием, явно не способствуют пляжному отдыху. Жители сравнивают родной город с предыдущими годами и уверенно говорят, что «Бердянск просто вымер».