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Бои за соль земли? Внутри шахты «Артемсоль» в Соледаре (фотогалерея)

Российские войска в Украине пытаются захватить соледобывающий город Соледар в ходе длительного наступления, которое Минобороны Украины назвало «маниакальным».

Соледар: вот как выглядит изнутри шахта «Артемсоль». Эти фото в 2019 году сделал журналист Радио Свобода Эймос Чапл.

В апреле 2022 года предприятие прекратило добывать соль из-за обстрелов войск РФ. А сейчас, по данным разведки Британии, армия России ведет бои в городе именно за эти соляные шахты, простирающиеся под землей на расстояние в 200 километров.

Это чистая соль. Кристально чистый кусок добыли на соляной шахте &laquo;Артемсоль&raquo; в Донецкой области на востоке Украины (фото 2019 года)
1 Это чистая соль. Кристально чистый кусок добыли на соляной шахте «Артемсоль» в Донецкой области на востоке Украины (фото 2019 года)
Подземная камера на шахте появилась после добычи тысяч тонн каменной соли. Геологи, работающие на шахте, говорят, что с начала работ в 1881 году было добыто менее 5 процентов соляного пласта. (фото 2019 года)
2 Подземная камера на шахте появилась после добычи тысяч тонн каменной соли. Геологи, работающие на шахте, говорят, что с начала работ в 1881 году было добыто менее 5 процентов соляного пласта. (фото 2019 года)
Лестница аварийной эвакуации проходит по одной из стен камеры в шахте в сотне метров от поверхности
3 Лестница аварийной эвакуации проходит по одной из стен камеры в шахте в сотне метров от поверхности
Транспортный тоннель внутри шахты. Огромный солевой пласт под городом Соледар образовался после того, как высохло древнее море (фото 2019 года)
4 Транспортный тоннель внутри шахты. Огромный солевой пласт под городом Соледар образовался после того, как высохло древнее море (фото 2019 года)

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