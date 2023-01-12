Российские войска в Украине пытаются захватить соледобывающий город Соледар в ходе длительного наступления, которое Минобороны Украины назвало «маниакальным».
Соледар: вот как выглядит изнутри шахта «Артемсоль». Эти фото в 2019 году сделал журналист Радио Свобода Эймос Чапл.
В апреле 2022 года предприятие прекратило добывать соль из-за обстрелов войск РФ. А сейчас, по данным разведки Британии, армия России ведет бои в городе именно за эти соляные шахты, простирающиеся под землей на расстояние в 200 километров.