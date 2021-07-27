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Розовые горизонты: крымское озеро Сасык-Сиваш (фотогалерея)

Сасык-Сиваш – крупнейшее соленое озеро в Крыму. Оно расположилось у автодороги Саки-Евпатория. Когда-то здесь был обычный мелководный залив. Однако из-за сильных ветров и мощного шторма в зимнее время тонны песка сформировали насыпь, отделившую Сасык-Сиваш от моря.

Название озера в переводе с тюркского означает «зловонная грязь». Такое наименование водоем получил благодаря специфическому запаху. Под пластом соли находится черный и темно-серый ил, также известный как лечебная грязь. Ее издавна применяли для лечения дерматологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Особенность озера в том, что оно меняет цвет в зависимости от времени года: с белоснежного на розовый. В самые засушливые месяцы озеро может принимать коралловые или ярко-розовые цвета. Причина окрашивания воды в необычный цвет – микроводоросли, которые растут на дне водоема. Они реагируют на смену погодных условий и окрашивают воду в один из оттенков розового.

Как выглядит Сасык-Сиваш летом – смотрите в фотогалерее Крым.Реалии.
Вид на озеро с высоты птичьего полета
1 Вид на озеро с высоты птичьего полета
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Деревянными столбиками разграничены бассейны, в которых происходит добыча соли
3 Деревянными столбиками разграничены бассейны, в которых происходит добыча соли
Это дерево обросло соляными кристаллами
4 Это дерево обросло соляными кристаллами

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