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Российская техника на белорусско-украинской границе. Спутниковые фотографии

Новостное агентство Reuters опубликовало спутниковые снимки с почти 150 единицами военной техники. По данным агентства, они расположены в городе Хойники на юге Беларуси – в 32 км от границы с Украиной

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