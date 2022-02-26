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Российская техника на белорусско-украинской границе. Спутниковые фотографии
36 минут(ы) назад
Новостное агентство Reuters опубликовало спутниковые снимки с почти 150 единицами военной техники. По данным агентства, они расположены в городе Хойники на юге Беларуси – в 32 км от границы с Украиной
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Российская техника на белорусско-украинской границе. Спутниковые фотографии
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