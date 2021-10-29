Полуразрушенный храм X-XIV века Сурб-Аменапркич (Ильинская церковь) – это то, что уцелело от всего армянского монастыря Святого Спасителя на правом берегу реки Кучук-Карасу в Белогорском районе Крыма. Монастырь закрыли в 1927 году, и с тех пор он стал подвергаться постепенному разрушению. Как утверждают отдельные источники, сохранившаяся от монастыря церковь Сурб-Аменапркич не имеет аналогов в Крыму и уникальна тем, что в ее архитектуре сочетаются армянские, арабские и западноевропейские мотивы.

Постановлением Совета министров УССР от 24.08.1963 № 970 монастырь был включен в реестр памятников культурного зодчества. Решением Крымского облисполкома от 22.05.1979 № 284 установлена охранная зона в радиусе 50 метров вокруг монастыря.

Археологические работы на монастырской территории проводились в 1979 году. Тогда была исследована вся долина реки Кучук-Карасу, а также сохранившаяся церковь, кельи, хозяйственные помещения и фонтан XV—XVII веков, от которого остался только фундамент.

Как выглядит памятник культурного наследия в наши дни – фоторепортаж Крым.Реалии.