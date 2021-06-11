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Редкое астрономическое явление: кольцеобразное солнечное затмение (фотогалерея)

10 июня жители части Северного полушария Земли – некоторых территорий Канады, США, и Якутии в России – наблюдали кольцеобразное солнечное затмение. Луна закрыла Солнце, оставив лишь тонкую полоску края солнечного диска.

Еще на значительных территориях Северного полушария, в частности в Украине, затмение наблюдалось как частичное, без кольцеобразной фазы.

Как в разных странах и в Украине наблюдали за редким астрономическим явлением – в этой фотогалерее.

Оригинал публикации – на сайте Радіо Свобода
Солнечное затмение над мостами, пересекающими Ист-Ривер в Нью-Йорке, США
1 Солнечное затмение над мостами, пересекающими Ист-Ривер в Нью-Йорке, США
Наблюдать частичное затмение, но без &laquo;огненного кольца&raquo;, можно было и в Украине. В Киеве оно началось в 13:26, максимальной фазы достигло в 14:15. По сообщениям, украинцы смогли увидеть около 5% от общего затмение
2 Наблюдать частичное затмение, но без «огненного кольца», можно было и в Украине. В Киеве оно началось в 13:26, максимальной фазы достигло в 14:15. По сообщениям, украинцы смогли увидеть около 5% от общего затмение
Смотреть на Солнце незащищенным глазом или в телескоп без специальных солнечных светофильтров опасно. На фото: чехи наблюдают солнечное затмение в специальных очках в обсерватории в Праге
3 Смотреть на Солнце незащищенным глазом или в телескоп без специальных солнечных светофильтров опасно. На фото: чехи наблюдают солнечное затмение в специальных очках в обсерватории в Праге
Частично затемненное солнце восходит за статуей Свободы в Нью-Йорке, США
4 Частично затемненное солнце восходит за статуей Свободы в Нью-Йорке, США

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