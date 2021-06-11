Редкое астрономическое явление: кольцеобразное солнечное затмение (фотогалерея)

10 июня жители части Северного полушария Земли – некоторых территорий Канады, США, и Якутии в России – наблюдали кольцеобразное солнечное затмение. Луна закрыла Солнце, оставив лишь тонкую полоску края солнечного диска.
Еще на значительных территориях Северного полушария, в частности в Украине, затмение наблюдалось как частичное, без кольцеобразной фазы.
Как в разных странах и в Украине наблюдали за редким астрономическим явлением – в этой фотогалерее.
Оригинал публикации – на сайте Радіо Свобода
Еще на значительных территориях Северного полушария, в частности в Украине, затмение наблюдалось как частичное, без кольцеобразной фазы.
Как в разных странах и в Украине наблюдали за редким астрономическим явлением – в этой фотогалерее.
Оригинал публикации – на сайте Радіо Свобода
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