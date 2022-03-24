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Снимки со спутника: разрушения в Мариуполе и затопленные земли под Киевом

Спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar Technologies 22 марта, показывают разрушения и пожары в заблокированном и обстреливаемом российской армией Мариуполе. А еще – подтопление земель и населенных пунктов к северу от Киева, которое началось в результате подрыва дамбы 26 февраля в месте впадения реки Ирпень в Днепр.

Российское масштабное военное вторжение в Украину продолжается с утра 24 февраля. Российские войска наносят авиаудары по ключевым объектам военной и гражданской инфраструктуры, разрушая аэродромы, воинские части, нефтебазы, заправки, церкви, школы и больницы. Обстрелы жилых районов ведутся с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

Колонны бронетехники российской армии пытаются оцепить Киев и несколько областных центров недалеко от российской границы. Россия отрицает, что ведет против Украины захватническую войну на ее территории и называет это «специальной операцией», которая имеет целью «демилитаризацию и денацификацию».

Фотогалерея на сайте Крым.Реалии
Дым над поврежденными в результате российских ракетных обстрелов жилыми домами Мариуполя. Maxar Technologies, 22 марта 2022 года
1 Дым над поврежденными в результате российских ракетных обстрелов жилыми домами Мариуполя. Maxar Technologies, 22 марта 2022 года
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Разрушения жилых домов Мариуполя в результате российских обстрелов и бомбардировок. Maxar Technologies, 22 марта 2022 года
3 Разрушения жилых домов Мариуполя в результате российских обстрелов и бомбардировок. Maxar Technologies, 22 марта 2022 года
Пожары в Левобережном районе Мариуполя. Maxar Technologies, 22 марта 2022 года. Двадцатый день блокады, устроенной российской армией. Оставшиеся в Мариуполе люди лишены пищи, воды, тепла и света, инфраструктура города разрушена. Российские войска ведут регулярные обстрелы и бомбардировки Мариуполя
4 Пожары в Левобережном районе Мариуполя. Maxar Technologies, 22 марта 2022 года. Двадцатый день блокады, устроенной российской армией.

Оставшиеся в Мариуполе люди лишены пищи, воды, тепла и света, инфраструктура города разрушена. Российские войска ведут регулярные обстрелы и бомбардировки Мариуполя

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