Кремль заявил, что ввоз иностранных вакцин в Россию не обсуждается: «своих хватает»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти России не ведут переговоров о допуске иностранных вакцин от коронавируса COVID-19 на рынок, так как в стране "своих вакцин хватает". Он добавил, что тема допуска иностранных вакцин в Россию "пока никак не обсуждается", а поставки отечественных препаратов ведутся "достаточно регулярно". Его слова приводит "Интерфакс".

Согласно заявлению Пескова, у россиян есть возможность выбрать из четырёх российских препаратов. Сейчас в России зарегистрированы два варианта вакцины "Спутник" центра имени Гамалеи Минздрава России, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" и "КовиВак" центра имени Чумакова. При этом все стадии испытаний прошёл только "Спутник".

В четверг Шереметьевский профсоюз летного состава попросил премьер-министра России Михаила Мишустина допустить в РФ иностранные вакцины от коронавируса. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо организации.

Глава профсоюза Игорь Дельдюжов отмечает в письме, что российские вакцины еще не одобрены профильными международными организациями. Из-за этого члены летных экипажей вынуждены "непрерывно сдавать ПЦР-тесты для выполнения международных рейсов", что затрудняет их работу.

В аппарате правительства заявили, что письмо пока не получили. О взаимном признании вакцин Пескова заявил, что тема взаимного признания вакцин "сейчас на повестке дня".