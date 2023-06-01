Писателя Виктора Шендеровича не пустили в Грузию

Писателя и публициста Виктора Шендеровича не пустили в Грузию, где 2 июня он должен был выступить в Тбилиси, а 4 июня – в Батуми.

О том, что в страну его не пустили, в четверг сообщил блогер Николай Левшиц со ссылкой на организаторов концерта Шендеровича в Батуми.

По словам Левшица, Шендеровича развернули на пограничном контроле в аэропорту и посадили на рейс в Израиль, откуда он прилетел. По какой причине писателя не пустили в Грузию, не уточняется. Сам писатель пока не комментировал произошедшее.

В последний раз Виктор Шендерович был в Грузии несколько месяцев назад.