Письмо «Мечты» Трампу было «оскорбительным и несерьёзным» – посол США

Посол США в Грузии в эксклюзивном интервью грузинской службе Радио Свобода заявила, что неофициальное письмо руководства «Грузинской мечты» президенту Дональду Трампу было «содержавшим угрозы, оскорбительным, несерьёзным и крайне негативно воспринятым в Вашингтоне».

Посол Робин Данниган также рассказала, что хотела лично встретиться с Бидзиной Иванишвили, поскольку у неё было послание от госсекретаря Рубио. По её словам, именно Рубио попросил, чтобы она передала этот ответ Иванишвили лично, однако тот отказался от встречи.

Данниган, которая в июле покидает Грузию по собственному решению, подчёркивает: возвращение грузино-американских отношений на правильный путь «не так уж сложно» – и первым шагом к этому должно стать «прекращение антииамериканской риторики».

Робин Данниган: В начале работы администрации Трампа я вернулась в Вашингтон, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями новой администрации, обсудить нашу политику в отношении Грузии и получить рекомендации о том, каким они хотят видеть своё первое послание грузинскому правительству.

Вернувшись с этих встреч, я встретилась с министром иностранных дел (Макой Бочоришвили) и очень чётко изложила ей два или три шага, которые «Грузинская мечта» могла бы предпринять, чтобы вернуть наши отношения в конструктивное русло.

Через три дня – обычно я не комментирую такие вещи, но сам премьер-министр (Ираклий Кобахидзе) упомянул об этом – руководство «Грузинской мечты» прислало мне письмо для администрации Трампа. Это было частное письмо, не публичное. И, откровенно говоря, оно было угрожающим, оскорбительным, несерьёзным. Его крайне негативно восприняли в Вашингтоне.

Поэтому нам понадобилось некоторое время, чтобы подготовить ответ – это правда. Думаю, это заняло время потому, что все были просто поражены тем, что такое письмо пришло от руководства одного государства в адрес моего.

Тем временем, пока мы готовили ответ, премьер-министр опубликовал открытое письмо, и тогда я пошла к нему и сказала: у меня есть ответ от госсекретаря Рубио, который он поручил мне передать Бидзине Иванишвили. И Бидзина Иванишвили отказался встретиться.

Я всегда готова встретиться с премьер-министром – он не просил о встрече со мной отдельно, – но мне было поручено передать это письмо от администрации Трампа непосредственно Бидзине Иванишвили, и он сказал «нет». Мне не поручали передавать его премьер-министру.

Нино Гелашвили: Спрашивали ли вы в Вашингтоне, почему письмо адресовано Иванишвили, а не премьер-министру?

Робин Данниган: Думаю, большинство людей в мире понимают, что Бидзина Иванишвили руководит правительством. И самое странное в этой ситуации – что требования для восстановления отношений на самом деле несложные.

Одним из первых шагов должно стать прекращение антииамериканской риторики. Прекратите распространять неправду о США. «Грузинская мечта» говорит много того, что не соответствует действительности.

Что мы якобы пытались открыть здесь второй фронт – неправда. Что моя предшественница якобы пыталась устроить здесь революцию – неправда. Что наше стратегическое партнёрство существует только на бумаге – неправда. Что меня якобы отзывает моё правительство – тоже неправда.

Я могу продолжать и дальше.