Плененный в Украине «доброволец» из Чечни призвал Кадырова отправить на войну собственных родственников

Отдельный отряд украинского спецназа "Азов" опубликовал видео с предполагаемым военнопленным из Чечни, который рассказывает о положении дел на фронте под Мариуполем. Также он обращается к Рамзану Кадырову с призывом отправить на войну в Украину своих родных.

Человек на видео (его имя не названо) поясняет, что вылетел на самолете из Грозного 17 марта и на следующий день оказался под Мариуполем, где попал в плен. По его словам, так называемым чеченским добровольцам при отправке в Украину выдают один автомат и всего четыре магазина с патронами. Пленный жалуется на плохое снабжение, а также рассказывает, как российские военные расстреляли колонну чеченцев, которых, по его выражению, "как пушечное мясо" кидают на передовую. Трупы убитых сжигают, говорит человек на видео.

"Кадыров Рамзан, тебе то же самое говорю. Не надо людей убивать. Отправь лучше своего племянника, своего сына. Почему не отправляешь своих родственников, а? Вот своих отправь, пускай они будут воевать. Другим не надо говорить, другие тоже жить хотят", – обращается пленный к главе Чечни.

Живущий в Швеции оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов опубликовал фото, предположительно, этого же добровольца в военной форме и с армейским рюкзаком за спиной. Из опознавательных знаков на снимке виден только шеврон с флагом Чечни на рукаве. Минобороны России и власти Чечни достоверность видео с пленным из республики не комментируют.