Новости
Площадь у посольства США в Москве назвали в честь «ДНР»
Мэрия Москвы объявила об официальной смене адреса посольства США в России после того, как площадь около представительства было решено назвать "площадью Донецкой Народной Республики".
"Теперь дипломатическая миссия располагается по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1–9. Старые адреса объектов аннулировали", – говорится в сообщении мэрии.
Ранее депутаты Мосгордумы предложили переименовать территорию возле посольства США, голосование проходило на платформе "Активный гражданин". Среди вариантов названия площади были "Площадь защитников Донбасса", "Площадь Донецкой Народной Республики" и "Площадь Героя России Жоги Владимира Артемовича".
"Медиазона" со ссылкой на источники в московских предприятиях сообщала, что работников бюджетных организаций в сфере ЖКХ обязали голосовать за вариант "Площадь Донецкой Народной Республики". По подсчетам мэрии Москвы, в итоге за этот вариант проголосовали почти 45% участников опроса.
Другие новости дня
В Ростовской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В Ростовской области произошел пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе.
Как сообщил телеграм-канал Baza, по предварительным данным, пожар начался около 9 утра, пострадавших нет. Предположительно, по заводу был нанесен удар с помощью беспилотника.
Главное управление МЧС по Ростовской области подтвердило информацию о пожаре на заводе. Согласно сообщению ведомства, пожар был потушен, причины возгорания уточняются.
Из-за землетрясения в Афганистане погибли 255 человек
На востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,1. В результате землетрясения погибли по меньшей мере 255 человек. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на афганское информагентство "Бахтар".
По сообщениям Геологической службы США, землетрясение произошло рано утром 22 июня с эпицентром в районе города Хост к югу от столицы Афганистана Кабула и недалеко от границы с Пакистаном. Служба присвоила землетрясению жёлтый уровень опасности, что говорит об относительно локальном воздействии.
В результате землетрясения погибли по меньшей мере 255 человек, 155 получили ранения в нескольких районах рядом с Хостом. В пострадавшие территории были направлены вертолёты со спасательными группами.
По информации Европейского средиземноморского сейсмологического центра, "сильные и продолжительные толчки" ощущались в Кабуле, в 200 километрах к северу от эпицентра. Землетрясение почувствовали и в столице Пакистана Исламабаде, в 300 километрах от Хоста.
Метеорологическое управление Пакистана оценило магнитуду землетрясения в 6,1.
Госдеп: США поддерживают интеграцию Украины, Молдовы и Грузии в ЕС
США поддерживают дальнейшую интеграцию Украины, Молдовы и Грузии в европейское пространство. Об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс.
Как пишет СОВА, журналист попросил Прайса прокомментировать рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС Киеву и Кишиневу, а также о признании европейских перспектив Тбилиси. Напомнив, что в трех столицах теперь ждут решения саммита ЕС 24 июня, он также поинтересовался, заслуживает ли Грузия также статус кандидата.
Представитель Госдепа, впрочем, не стал вдаваться в детали, описав позицию Вашингтона лишь общими фразами: «Мы сохраняем нашу давнюю приверженность единой, свободной и мирной Европе, и мы поддерживаем дальнейшую интеграцию Украины, Молдовы и Грузии с их европейскими соседями. На протяжении последних десятилетий эти страны выражали стремление к более тесным отношениям, более тесному сближению с Западом. Соединенные Штаты работали со всеми тремя странами, чтобы помочь им в развитии их демократических институтов, чтобы помочь им в развитии их системы сдержек и противовесов; помочь развивать свою экономику, интегрированную с Европой и с Западом; и мы будем продолжать поддерживать их в будущем. Детали процессов и сроков вступления, конечно, являются решением ЕС и его государств-членов, поэтому мне нужно будет перенаправить вас к ЕС по поводу любых деталей этого процесса», – заявил Нед Прайс.
В каком случае Грузия получит статус кандидата в ЕС? Проект решения Евросовета
Европейский Совет подготовил проект решения по предоставлению статуса кандидата в ЕС Украине, Молдове и Грузии. Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.
В документе говорится, что «Европейский совет готов предоставить Грузии статус страны-кандидата после того, как будут учтены приоритеты, указанные в заключении Комиссии по заявке Грузии на членство».
Кроме того, в предварительном документе сказано, что «Европейский совет принял решение предоставить статус страны-кандидата Украине и Республике Молдова».
«Также отмечается, что Совет примет решение о дальнейших шагах, как только все условия, изложенные Комиссией, будут полностью выполнены», – написал Йозвяк в Twitter.
С проектом решения ознакомилось и издание EURACTIV. В документе, в частности, указано, что «прогресс каждой страны на пути в Европейский союз будет зависеть от ее собственных заслуг в выполнении Копенгагенских критериев, включая способность ЕС принимать новых членов».
Несколько дипломатов ЕС заявили, что после нескольких дней внутренних обсуждений в ЕС не оказалось ни одной страны среди 27 стран-членов ЕС, которая выступила бы против предоставления Украине и Молдове кандидатского статуса.
- 17 июня стало известно о рекомендациях Еврокомиссии по предоставлению статуса кандидата в члены ЕС Грузии, Украине и Молдове. Еврокомиссия рекомендует лидерам стран-членов ЕС предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС с обязательными условиями, а Грузия сначала должна выполнить конкретные условия, после чего будет решен вопрос о предоставлении ей статуса. Согласно рекомендации Еврокомиссии, для получения статуса кандидата Грузия должна будет выполнить 12 требований, одним из которых является деолигархизация.
Жителя Петербурга задержали на пикете с цитатой Владимира Путина
В Санкт-Петербурге полицейские задержали местного жителя Андрея Оливьери, который проводил одиночный пикет, держа в руках плакат с цитатой президента России Владимира Путина. Об этом сообщило "ОВД-Инфо" со ссылкой на жену активиста.
Оливьери устроил пикет 21 июня у станции метро "Автово". На его плакате были слова "Если семь лет быть президентом, с ума можно сойти", которые Путин сказал в 2004 году. Активиста доставили в отдел полиции №31. Позже его отпустили с протоколом о нарушении "коронавирусных ограничений".
- В феврале 2004 года на встрече со своими доверенными лицами Путин высказался против увеличения срока президентства до семи лет. "Ну это очень много. Можно было бы и пять, цифра круглая, но семь – многовато. Если семь лет работать с полной отдачей, с ума можно сойти", – сказал тогда президент.
- 13 июня сотрудники полиции задержали Андрея Оливьери, вышедшего на одиночный пикет против несменяемости власти. Оливьери стоял у станции метро "Парк Победы" с плакатом "Самое страшное для политика – вцепиться в свое кресло руками и зубами, – В. В. Путин". В отношении активиста составили административный протокол о нарушении "коронавирусных ограничений".
Комиссия Конгресса: Трамп пытался изменить результаты выборов
Во вторник в Конгрессе США прошло четвертое заседание специального комитета Палаты представителей, расследующего события 6 января 2021 года когда толпа сторонников Дональда Трампа, ворвалась в помещение Конгресса в попытке сорвать сертификацию результатов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.
Главным объектом внимания законодателей были попытки Дональда Трампа и людей из его окружения убедить официальных лиц в нескольких ключевых штатах не утверждать результаты, свидетельствующие о победе Джо Байдена. Комитет представил аудиозапись телефонного звонка, во время которого Дональд Трамп призывал Госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера "найти 11780 голосов", которых Трампу не хватало для победы. "Почему ты не хочешь найти верный ответ, Брэд, вместо того, чтобы говорить, что цифры точны?" - задает вопрос Дональд Трамп. Как заявил на слушаниях Раффенспергер, после отказа сфальсифицировать результаты, в его адрес прозвучало большое количество угроз и требований уйти в отставку.
Расти Боуэрс, спикер Палаты представителей законодательного собрания Аризоны рассказал о том, что адвокат Трампа Руди Джулиани попросил его создать комитет для расследования информации о фальсификации выборов с целью назначения альтернативного списка выборщиков, которые бы отдали свои голоса за Дональда Трампа. По словам Боуэрса, он отверг эту просьбу после того, как он не получил от Джулиани ни одного свидетельства нарушений процедуры голосования и подсчета голосов.
На слушаниях была представлена переписка помощника сенатора-республиканца Рона Джонсона, близкого президенту Трампу и помощника вице-президента Майка Пенса, в которой накануне утверждения результатов выборов Конгрессом помощник сенатора спрашивает готов ли вице-президент принять альтернативный список выборщиков, который проголосует за Дональда Трампа. Помощник Пенса ответил отказом. Попытку создать альтернативный список выборщиков подтвердила глава Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниэл, которая сообщила о том, что с ней с подобным предложением обратился советник Трампа Джон Истмэн.
"Каждое из этих усилий перечеркнуть результаты выборов серьезно и заслуживает внимание как Конгресса, так и генеральной прокуратуры", - заявила заместитель председателя специального комитета Лиз Чейни. По ее словам, Дональд Трамп "лично" оказывал давление на официальных лиц в разных штатах с целью повлиять на исход выборов.
Дональд Трамп настаивает, что он не совершил никаких незаконных акций в контексте событий 6 января и продолжает настаивать на том, что его лишили победы на президентских выборах в результате фальсификаций. Многочисленные судебные иски сторонников бывшего президента были отвергнуты судами как безосновательные.
Рождаемость в России в апреле упала до показателей 1943-1944 годов
В апреле 2022 года в России родилось наименьшее количество людей с 1943-1944 года, заявил демограф Алексей Ракша в интервью изданию Верстка.Медиа. Если говорить про мирное время – то это рекордный показатель с конца XVIII века.
На статистику повлияла пандемия коронавируса. В Европе, по словам Ракши, с января 2022 года также заметно снизилось количество родившихся младенцев. Но в дальнейшем ухудшение российской статистики может происходить по иным причинам: из-за падения доходов и роста неопределенности.
В следующие пару лет, по подсчетам демографа, рождаемость в России может обвалиться еще на 10% и стать самой низкой за последние 250 лет.
При этом на российской статистике смертности последние события в Украине не сказались, считает Алексей Рашка. «Война заметно влияет на демографические данные только тогда, когда она тотальная и идет на территории страны», – говорит он в интервью.
СМИ, которые сообщают о том, что в некоторых регионах, таких как Бурятия, Дагестан, Удмуртия, среди призывников погибает практически каждый второй, по мнению Ракши, ошибаются в подсчетах.
«Даже если мы удвоим или утроим данные о погибших, которые публикуют «Медиазона» или «Люди Байкала» (142 и 190 человек соответственно), получится около 15-20% призывников. Никакой половины, как бы мы ни натягивали, даже в наихудшем случае и близко нет».
Впрочем, подчеркивает Ракша, точно судить об эти данных затруднительно, так как Росстат не публикует статистику числа умерших по полу и по однолетним возрастным группам.
Проблемы в подсчетах возникают и при анализе данных об мигрантах. Узнать точное количество тех, кто переехал из России, невозможно, так как чаще всего люди не снимаются с миграционного учета, а таможенные службы считают общее количество выехавших за пределы страны, включая тех, кто отправляется в отпуск.
Примерная статистика говорит о том, что из 3 млн 900 тысяч россиян, выехавших из страны за последние месяцы, лишь 15% остались за ее пределами.
Кроме того, Ракша обращает внимание, что раздача российских паспортов жителям Донбасса и других оккупированных территорий Украины никак не повлияет на демографическую статистику России. Так как в нее попадают лишь люди, которые находятся на территории страны непрерывно хотя бы девять месяцев или зарегистрированы здесь на постоянном месте жительства.
Второй за неделю штурмовик Су-25 разбился на территории России
В Ростовской области во вторник разбился российский военный самолет Су-25. Пилот погиб.
Первоначально сообщалось, что штурмовик потерпел крушение, задев опору линии электропередачи. Позже в пресс-службе Южного военного округа в качестве причины катастрофы назвали «техническую неисправность». РИА «Новости» уточняют, что крушение самолета произошло «в ходе планового учебно-тренировочного полета».
Ранее, 17 июня, другой самолет Су-25 воздушно-космических сил Российской Федерации потерпел крушение в Белгородской области. Пилот успел катапультироваться. В пресс-службе Западного военного округа также заявили, что вероятной причиной падения штурмовика стала техническая неисправность.
Су-25 - советский дозвуковой военный самолет, появившийся на вооружении армии в 80-х годах прошлого века. Он предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя и уничтожения объектов с заданными координатами.
Штурмовик до сих пор стоит на вооружении российской армии и активно используется в боевых действиях в Украине. По данным проекта Aviation Safety Network, отслеживающего авиационные происшествия, со дня вторжения армии РФ на украинскую территорию она потеряла одиннадцать подобных самолетов. Официального подтверждения этой информации нет.
Milliyet: в Стамбуле пройдет встреча России, Украины, Турции и ООН
На следующей неделе в Стамбуле могут состояться переговоры между Россией, Украиной, Турцией и представителями ООН, посвященные проблеме вывоза зерна из Украины, сообщает газета Milliyet со ссылкой на источники в окружении президента Турции.
Состав переговорной группы пока неизвестен. Издание пишет, что во встрече могут принять участие президент Турции Реджеп Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил контакты с Турцией по теме вывоза зерна из Украины и добавил, что переговоры пройдут по линии министерства обороны.
В пресс-службе ООН конкретную дату возможных переговоров пока не называют. Украинская сторона пока не прокомментировала ситуацию, но ранее выразила опасение, что Россия может воспользоваться деблокацией портов для нападения на Одессу.
- Украина является четвертым по величине экспортером зерна в мире. В 2021 году она продавала почти 45 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур.
- На сегодня 22 миллиона тонн украинского зерна невозможно вывезти из-за блокировки черноморских портов Россией. Представитель ООН Маурицио Мартина заявил, что российское вторжение в Украину может привести к увеличению числа голодающих в мире на 18 млн – до 218 млн человек.
- 13 июня Украина поставила первую партию зерна в ЕС по новому морскому пути через Балтийское море.
Сын Дмитрия Медведева вступил в «Единую Россию»
Сын заместителя председателя Совета безопасности РФ и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, 26-летний Илья Медведев, вступил в партию власти.
Партийный билет «Единой России» вручил ему во вторник зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Чиновник выразил уверенность, что опыт 26-летнего Медведева «подтолкнет молодых ребят» также вступить в ряды партии.
В ответ сын Дмитрия Медведева заявил, что надеется быть полезным в сферах «детского спорта, здравоохранения и образования, поддержки малого и среднего бизнеса», помочь «наладить все процедуры, связанные с импортозамещением», и отдельно отметил, что «актуальным и интересным» для него является «направление цифровой трансформации - и государства, и партии, и бизнеса».
Публичной информации о жизни Ильи Медведева до сегодняшнего дня было немного. Известно, что в 2017 году он окончил международно-правовой факультет Московского государственного института международных отношений (МГИМО), а его дипломная работа была посвящена акционерным обществам в России и Великобритании и их правовому регулированию.
В 2020-м году Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о сыне, сказал, что тот «пытается заниматься частными бизнес-проектами, в том числе в сфере цифровой экономики», однако «особых успехов» отец у него «пока не видел». Медведев-старший выразил надежду, что у сына «все впереди».
Ряд СМИ сообщали, что некоторое время Илья Медведев работал в США, однако подтверждений этой информации нет.
Сам Илья Медведев несколько лет назад рассказывал, что в детстве мечтал стать киноактером. В середине нулевых он снялся в двух сериях детского киножурнала «Ералаш».
Саломе Зурабишвили обратилась к ряду европейских лидеров за поддержкой Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к нескольким европейским лидерам с просьбой поддержать Грузию, пишет Общественный вещатель.
Президент Грузии распространила видеообращение к европейским лидерам в Twitter.
«Грузия уже благодарна Швеции за то, что она проложила путь к европейской перспективе через «Восточное партнерство». Грузинский народ хочет этого европейского будущего. Пришло время реинтеграции в эту семью», - заявила Саломе Зурабишвили в обращении к премьер-министру Швеции Еве-Магдалене Андерссон.
«Грузия знает цену постоянной поддержки, которую Ирландия оказывает Грузии в её европейских устремлениях. Сегодня, как никогда раньше, мы ценим поддержку сильного ирландского народа на другом конце Европы. Мы знаем, что вы нас поддерживаете», - заявила Зурабишвили президенту Ирландии Майклу Хиггинсу.
«30 лет спустя после восстановления независимости Грузия стремится провести реформы, которые сделают нас настоящей европейской страной. Приемлемое решение будет центральным и историческим для нашей страны и народа. Благодарю за вашу поддержку», - заявила президент Грузии в видеообращении к премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.
- 17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии, рекомендовав предоставить первым двум статус кандидата. В случае Грузии была подтверждена европейская перспектива, но статус ей обещали только после проведения ряда реформ.
- Cегодня, 21 июня, министр по европейским делам Франции Клеман Бон сообщил, что государства-члены ЕС выработали единую позицию по вопросу предоставления Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на членство в преддверии саммита 23-24 июня. Министр-делегат уточнил, что при рассмотрении заявок Украины, Молдовы и Грузии «каждое досье рассматривается специфическим образом на условиях», определенных Еврокомиссией и различающихся для каждой страны.
Великобритания обратилась к России по поводу пленных военнослужащих
Великобритания направила России дипломатическую ноту касательно британских военнослужащих, приговоренных властями самопровозглашенной «ДНР» к смертной казни. Об этом 21 июня сообщил Reuters со ссылкой на посла России в Великобритании.
Андрей Келин в эфире российского телеканала «Россия 24» заявил, что «высокомерный, поучительный» тон дипломатической ноты не вызывает у Москвы желания сотрудничать с Лондоном. Он добавил, что Великобритании необходимо обращаться напрямую в «ДНР», а «отношениям Москвы и Лондона падать некуда, дальше только разрыв».
9 июня так называемый верховный суд «ДНР» приговорил марокканца Саадуна Брагима и двух британцев - Шона Пиннера и Эйдена Аслина, воевавших на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), к смертной казни. Они признаны виновными в наемничестве и попытке вооруженного захвата власти и, по законам «ДНР», должны быть расстреляны.
Пиннер и Аслин были захвачены в плен в Мариуполе, Брагим - под Волновахой. Все трое военнослужащих переехали в Украину задолго до начала российского вооруженного вторжения и уже несколько лет служили в морской пехоте ВСУ по контракту.
МИД Великобритании пока никак не прокомментировало ситуацию.
В ЕС сообщили о достижении консенсуса по заявкам Грузии, Украины и Молдовы
«Государства-члены ЕС выработали единую позицию по вопросу предоставления Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на членство в преддверии саммита 23-24 июня», - сообщил сегодня, 21 июня, министр по европейским делам Франции Клеман Бон.
«Сегодня у нас была дискуссия, которая позволила продемонстрировать широкий консенсус, я бы даже сказал, полный консенсус по рассмотрению этих досье. И особенно, что касается Украины, возможности признать статус кандидата в кратчайшие сроки», - заявил Бон во вторник по итогам заседания Совета ЕС по общим вопросам, пишет агентство «Новости-Грузия».
Министр-делегат уточнил, что при рассмотрении заявок Украины, Молдовы и Грузии «каждое досье рассматривается специфическим образом на условиях», определенных Еврокомиссией и различающихся для каждой страны. При этом Бон предостерег, что предоставление статуса кандидата не означает немедленного вступления в ЕС – «это длительный и сложный процесс».
- 17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии, рекомендовав предоставить первым двум статус кандидата. В случае Грузии была подтверждена европейская перспектива, но статус ей обещали только после проведения ряда реформ.
Алан Гаглоев ознакомился с инфраструктурой югоосетинских вооруженных сил
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия, верховный главнокомандующий Вооруженными силами республики Алан Гаглоев посетил военный городок №1 Министерства обороны в целях ознакомления с инфраструктурой национальных вооруженных сил, контроля за осуществлением военно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и Южной Осетией.
«Верховный главнокомандующий Вооруженными силами посетил объекты, возводимые российской стороной в соответствии с ранее заключенными контрактами, осмотрел инженерную технику и инженерное имущество, поставленные в Республику Южная Осетия в последние месяцы», - сказали информагентству «Рес» в пресс-службе оборонного ведомства.
И.о. министра обороны гвардии полковник Владимир Пухаев, начальник ГШ ВС генерал-майор Виктор Федоров доложили югоосетинскому лидеру о порядке и сроках проведения ритуала передачи техники, о ее закреплении за личным составом и дальнейшей эксплуатации. В ходе посещения были также обсуждены другие вопросы повседневной деятельности войск.
Индийская L&T построит линии электропередач для новых ГЭС на западе Грузии
Индийский конгломерат в области технологий Larsen&Toubro построит новые линий электропередач (ЛЭП) в регионах Рача и Имерети на западе страны, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на «Государственную электросистему Грузии» (GSE).
Проект предусматривает строительство ЛЭП «Ладжанури-Цхалтубо», «Намахвани-Цхалтубо», «Намахвани-Твиши-Ладжанури» и «Ладжанури-Ладжанури ГЭС».
«В результате реализации проекта можно будет удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в Имерети и Рача, увеличить экспортный потенциал страны и развить инфраструктуру, что будет способствовать интеграции новых ГЭС в передающую сеть Грузии», - заявили в GSE.
Строительные работы начнутся в 2023 году и завершатся в 2025 году. Проект реализуется GSE в рамках Программы улучшения электросетей (ENIP), благодаря которой за четыре года по всей стране должны протянуть линии протяженностью 500 км и построить пять подстанций.
Программа ENIP финансируется правительством Германии по линии через Немецкий банк развития (KfW), из гранта Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейской инвестиционной платформы соседства (EU NIP). Предполагаемый общий объем инвестиций ENIP – 270 миллионов евро.
Патрушев: жители Литвы прочувствуют ответ России на блокаду Калининграда
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 21 июня заявил, что ответ России на транспортную блокировку Калининграда будет серьезным и чувствительным для жителей Литвы, сообщает РБК.
Патрушев добавил, что охрана российских границ должна быть усилена с учётом новых угроз, в том числе возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
Литовские железные дороги 17 июня прекратили транзит ряда российских товаров, попавших под санкции Евросоюза, в Калининград. После 10 августа ограничения могут коснуться поставок нефтепродуктов.
20 июня МИД России потребовал от Литвы немедленно отменить запрет на транзит товаров в Калининградскую область.
21 июня посла ЕС в России Маркуса Эдерера вызвали в МИД России для дачи разъяснений. Эдерер объяснил заместителю главы МИД Александру Грушко, что о блокаде Калининграда речь не идёт и транзит товаров, не попадающих под санкции Евросоюза, "работает нормально".
ЕС может включить золото в седьмой пакет санкций против России
Несколько стран Евросоюза настаивают на разработке седьмого пакета санкций против России и Беларуси из-за вторжения в Украину. Новые ограничения могут коснуться золота. Об этом сообщает агентство Reuters.
Очередная встреча лидеров Европейского союза пройдёт 23–24 июня в Брюсселе. Согласно проекту саммита, с которым ознакомилось агентство Reuters, участники встречи заявят, что "работа над санкциями будет продолжена, в том числе их усиление и предотвращение обхода".
По словам дипломатов, около трети из 27 стран Евросоюза хотят, чтобы Еврокомиссия начала работу над седьмым пакетом санкций. В основном, на этом настаивают северные и восточные государства Европы. При этом Германия и Нидерланды предлагают сосредоточиться на применении существующих мер.
В настоящее время продолжается работа по определению секторов, в отношении которых могут быть введены санкции. Среди них – золото. Его предложила включить в очередной пакет санкций Дания, сообщил пресс-секретарь посла Дании в Евросоюзе. По словам источника Reuters, Еврокомиссия действительно рассматривает возможность наложить санкции на золото, однако пока неясно, будет ли это ограничение экспорта, импорта или и то, и другое.
- Золото является одним из ключевых активов для Центрального банка России. Около половины золотовалютных резервов Центробанка – примерно 300 миллиардов долларов – были заморожены в результате санкций, введённых США и Европой в ответ на вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года.
- С начала войны Евросоюз принял шесть пакетов санкций против России и Беларуси. Шестой, предусматривающий частичное эмбарго на российскую нефть, был утверждён в начале июня.
- Также на предстоящем саммите ожидается, что Украине и Молдове предоставят официальный статус кандидатов в члены Евросоюза.
США подтвердили гибель своего гражданина в войне России с Украиной
В войне на территории Украины погиб как минимум второй гражданин США. Об этом пишет The Washington Post.
По данным СМИ, погибшего зовут Стивен Забельски, ему было 52 года. Умер он 15 мая в бою в селе Дорожнянка Запорожской области. Воевал Забельски на украинской стороне.
Госдепартамент подтвердил The Washington Post гибель американца и сообщил, что находится на связи с семьёй. Других деталей ведомство не приводит.
Первый раз о гибели 22-летнего американского гражданина сообщалось в конце апреля. Им оказался бывший морской пехотинец Уилл Джозеф Кэнсел.
Кроме того, во время боевых действий на территории Украины пропали без вести, по данным американских властей, как минимум три гражданина США. Двое из них – Александр Дрюке и Энди Хьюн – попали в плен под Харьковом. "Интерфакс" сообщает, что американцы находятся в СИЗО Донецка.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва не может гарантировать, что американцев не приговорят к смертной казни в самопровозглашённой "ДНР". На этих граждан США не распространяется Женевская конвенция о военнопленных, поскольку они не состояли в рядах вооруженных сил Украины, утверждают российские власти.
Премьер Грузии встретился с президентом Казахстана
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым перспективы увеличения торговли и углубления сотрудничества двух государств в транспортно-логистической сфере.
Встреча прошла на полях Катарского экономического форума, пишет агентство «Новости-Грузия».
Токаев обратил внимание на важность совместной работы в осуществлении грузовых перевозок между двумя странами с использованием потенциала казахстанских портов Актау и Курык, а также Батумского морского порта.
Одновременно он указал, что Грузия «располагает большими резервами» в плане увеличения поставок как в Казахстан, так и в другие страны Центральной Азии.
«Мы готовы к самой тесной кооперации в этом направлении», – подчеркнул Токаев.
Гарибашвили поблагодарил Токаева за встречу в Дохе и подтвердил нацеленность на развитие многопланового и взаимовыгодного сотрудничества. По информации пресс-службы Токаева, премьер-министр Грузии в конце следующего месяца планирует посетить Казахстан.
- На прошлой неделе президент Казахстана на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума с участием Владимира Путина заявил, что его страна не признает «ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию».
Стало известно о смерти еще двоих жителей Южной Осетии на войне в Украине
Еще двое жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия погибли на войне в Украине. Об этом сообщили в югоосетинских Telegram-каналах.
Добровольцы Владимир Козаев и Марат Джиоев погибли в начале марта, попав в засаду. Им было по 34 года. Тела добровольцев доставили на родину лишь спустя 3.5 месяца.
На войне в Украине погибли как минимум 15 уроженцев Южной Осетии (добровольцев и военнослужащих РФ) – Владимир Козаев, Марат Джиоев, Ремик Каджаев, Алан Дудаев, Олег Алборов, Ацамаз Джиоев, Ацамаз Бестаев, Роланд Цховребов, Алан Багаев, Алан Тедеев, Алим Лохов, Инал Кортиев, Андрей Бакаев, Руслан Бесаев и Руслан Казиев.
Кудрин первым предупреждал Путина о последствиях войны с Украиной
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин первым предупредил президента России Владимира Путина о тяжёлых последствиях, которые ждут страну после войны с Украиной. Об этом пишет издание "Агентство" со ссылкой на двух знакомых Кудрина.
Сообщение о встрече Путина и Кудрина появилось на сайте Кремля 14 июня, но в стенограмме мероприятия война не упоминается. "Агентство" утверждает, что на самом деле встреча состоялась ещё весной, а пресс-служба президента опубликовала лишь её часть, не упомянув о том, что Кудрин поднимал тему войны.
Один из знакомых Кудрина сообщил, что Путин не воспринимает его мнение о политике, но доверяет экспертизе в экономике и финансах. Якобы поэтому глава Счётной палаты решил не говорить на встрече о своём отношении к боевым действиям, но сказать, что война вредна для экономики.
"Агентство" сообщает, что Путин на это никак не отреагировал.
По словам источников, Кудрин, несмотря на свое несогласие с войной, уходить в отставку не собирается.
Радио «Эхо Кавказа» – новое время вещания, плюс теперь и в эфире Радио «Палитра»
Ежедневную информационно-аналитическую программу Радио «Эхо Кавказа» в Грузии теперь можно слушать и в эфире Радио «Палитра» (FM 103.9) – ежедневно, в 23:00.
«Палитра» – один из лидеров грузинского рынка, вещающий с 2008 года. Сигнал радио доступен в Тбилиси и его окрестностях, в Гудаури, Боржоми и Батуми, а также на сайте www.radiopalitra.ge
В связи с заключением нового партнерского соглашения с Радио «Палитра», меняется время выхода программы на нашем сайте. Теперь ежедневный выпуск будет транслироваться в прямом эфире с 20-00 до 21-00 по тбилисскому времени, с 19-00 до 20-00 - по-московскому.
Программу радио «Эхо Кавказа» в регионах Грузии продолжают транслировать радио «Атинати» и «Триалети». Время вещания совпадает с временем трансляции на нашем сайте.
Радио «Эхо Кавказа» – проект Радио Свободная Европа/Радио Свобода, вещающий на русском языке на территории Грузии и самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия.
Роскомнадзор заблокировал сайт The Daily Telegraph
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт британской газеты The Daily Telegraph. Основанием для блокировки названо распространение недостоверной информации и экстремистских материалов, но подробности не указаны.
Агентство TACC уточняет, что причиной стали публикации, касающиеся боевых действий российской армии на территории Украины.
Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В тот же день Роскомнадзор потребовал от СМИ писать о войне только по официальным российским источникам. Десятки сайтов российских и иностранных СМИ, а также правозщитных организаций были заблокированы.
Уголовная статья о распространении заведомо ложной информации о российской армии появилась вскоре после вторжения России в Украину. Правозащитному проекту "ОВД-Инфо" известно о нескольких десятках уголовных дел по этой статье.
Южная Осетия начнет работу над референдумом о вступлении в РФ «с чистого листа»
Российская сторона не была проинформирована о намерении провести в Южной Осетии референдум по вопросу объединения с РФ. Об этом по итогам проведенных в Москве переговоров заявил президент самопровозглашенной республики Алан Гаглоев.
«С российской стороной у нас есть Договор о союзничестве и интеграции, первая статья которой предполагает координирование и согласование всех шагов внешнеполитического вектора. Тут получалась такая ситуация, что мы объединяемся с Российской Федерацией, но они пока об этом сами не знают. Мы нашу позицию обозначили, что мы все за референдум, хотим, чтобы Южная Осетия вошла в состав России», – сказал он.
Югоосетинский лидер добавил, что с российской стороной было проработано несколько шагов в развитии данного вопроса.
«Серьезные вопросы вызывает и формулировка проведения референдума: Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России? Договорились разработать конкретную формулировку, потому что в состав России можно войти как отдельный субъект или отдельный субъект с последующим объединением с Северной Осетией. Поэтому будем обсуждать вопрос в парламенте республики, с участием общественности, после чего приступим к консультациям с российской стороной», – подчеркнул Гаглоев.
Как пишет агентство «Рес», глава югоосетинского МИДа Дмитрий Медоев на брифинге высказал сожаление по поводу того, что инициаторы проведения референдума не обратились в МИД.
«Проведение референдума – это вопрос взаимных интересов и должен проводиться через МИД. К сожалению, никаких документов предварительно в МИД не подавались», – сказал Медоев.
Глава президентской администрации Алан Джиоев заявил, что работа над проведением референдума начнется «с чистого листа».
- Алан Гаглоев вскоре после инаугурации приостановил референдум о вхождении Южной Осетии в состав России. Ранее голосование на 17 июля назначил бывший югоосетинский лидер Анатолий Бибилов.
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