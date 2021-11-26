Следствие предъявило первые обвинения пяти подозреваемым по уголовному делу об аварии на шахте «Листвяжная», которая произошла 25 ноября в Кузбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

Директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову и начальнику участка Сергею Герасименко предъявлено обвинение по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Инспекторам Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину вменяют халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи намерены добиться ареста всех обвиняемых.

По версии следствия, из-за нарушений требований промышленной безопасности, которые были допущены директором шахты и его подчиненными, произошло задымление в вентиляционном штреке. Это привело к гибели рабочих, находившихся на выработке. Инспекторы Ростехнадзора составили акты о проверке штрека, однако не проводили ее, предполагают следователи.

Ранее шахте «Листвяжная» нашли живым одного из тех, кто ранее считался погибшим. Речь идет об одном из шести спасателей - Александре Заковряшине - пропавшем во время операции по поиску шахтеров, оставшихся в аварийной шахте.