По Одессе нанесен ракетный удар. Повреждена взлётная полоса аэропорта

По Одессе вновь нанесен ракетный удар. Повреждена взлетно-посадочная полоса аэропорта. Ее дальнейшее использование невозможно. Информацию об этом сообщило оперативное командование.

Очевидцы сообщают, что слышали звуки нескольких взрывов. О пострадавших данных нет.

Минобороны России информацию пока не прокомментировало.

Неделю назад по Одессе также был нанесен ракетный удар. Один из снарядов попал в жилой дом. Погибли восемь человек, среди которых трехмесячная девочка, ее мать и бабушка. Они стали первыми мирными жителями, погибшими в Одессе, расположенной далеко от линии фронта, за два месяца войны.

Российское Минобороны заявило, что «высокоточным оружием» был поражен военный аэродром под Одессой. О попадании ракеты в жилой дом и гибели мирных жителей в сообщении ничего не говорилось.

Ранее в городе с 1 по 3 мая объявили комендантский час. В город не будут ездить пригородные поезда и поезда дальнего следования. Закрыт главный железнодорожный вокзал. Такие меры приняты в преддверии годовщины так называемого Антимайдана.

2 мая 2014 года в Одессе случились массовые беспорядки между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами. Произошел пожар в Доме профсоюзов. Погибли 48 человек. 2 мая жители города собираются почтить память погибших, но власти опасаются провокаций.