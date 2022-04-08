По вокзалу Краматорска нанесён ракетный удар, десятки погибших

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил привлечь к уголовной ответственности Мамуку Мамулашвили – командира «Грузинского легиона», участвующего в боевых действиях в Украине на стороне Киева. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Председатель Следственного комитета поручил Главному следственному управлению СК России привлечь к уголовной ответственности командира Грузинского легиона в составе Вооруженных сил Украины Мамулашвили в связи с нарушениями правил ведения войны, совершенными в отношении военнослужащих ВС РФ и сотрудников Росгвардии», – сказано в сообщении.

В СК РФ считают, что бойцы «Грузинского легиона» совершали преступления против российских военнослужащих.

«Кроме того, Мамулашвили сделаны публичные заявления о намерениях в дальнейшем подвергать пыткам и убивать российских военнослужащих и представителей бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В Москве заявляют, что такие действия противоречат положениям Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными. В связи с этим Бастрыкин поручил следователям установить обстоятельства совершения преступных деяний и привлечь всех причастных к этому лиц к уголовной ответственности, пишет СОВА.

Отметим, что Мамука Мамулашвили оказался в центре внимания СМИ после того, как в сети появилось видео убийства тяжело раненного российского военнослужащего. На кадрах с места происшествия, среди прочего, засветился военнослужащий, предположительно, грузинского происхождения. Мамулашвили, однако, настаивает, что этот боец не является участником «Грузинского легиона».

В интервью грузинской службе Радио Свобода Мамулашвили также прокомментировал информацию о том, что он якобы отдал приказ не брать в плен российских военнопленных. Командир батальона говорит, что его слова были вырваны из контекста: «Всех пленных мы передадим украинской стороне. Если бы я имел в виду, что мы кого-то убиваем, я бы прямо сказал, что мы убиваем пленных. Просто вырвали всё из контекста, я не сомневался, что российские СМИ так и поступят. Что касается видеозаписи, возможно, это российский фейк, и там вовсе нет украинцев».

Мамулашвили также не исключает, что скандальная видеозапись – «российский фейк».