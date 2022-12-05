По восстановленной части Крымского моста открылось автодвижение

Россиянин, предположительно завербованный в «ЧВК Вагнера», попал в плен в Украине и попросил не отдавать его России. Интервью с ним выложил украинский журналист, а личность подтвердило издание «Верстка».

Интервью с попавшим в плен 26-летним россиянином 3 декабря опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов. В нем россиянин утверждает, что он бывший заключенный, который находился на территории Украины в составе «ЧВК Вагнера». По его словам, бывшим заключенным угрожали расстрелом при отступлении. Он попросил не обменивать его на украинских пленных.

Изданию «Верстка» удалось найти сестру человека на видео. Она подтвердила его личность и заявила, что он несколько раз оказывался в заключении. Журналисты выяснили подробности последнего уголовного дела, по которому россиянин был осужден.

В сентябре 2020 года районный суд в Липецкой области приговорил его к 3,5 годам колонии за кражу полугодовалого ягненка. В материалах дела также упоминаются попытка угона автомобиля и незаконное проникновение в сарай. Суд оценил ущерб в 4 тысячи рублей.

Предположительно, россиянин был завербован в «ЧВК Вагнера» в сентябре. Ему оставалось сидеть чуть больше года.

Ранее многочисленные журналистские расследования установили, что сотни или тысячи российских заключенных освобождаются из колоний для участия в войне в Украине в составе «ЧВК Вагнера». Им обещают помилование за участие в боевых действиях. Российским законодательством такое освобождение от наказаний не предусматривается. Глава ЧВК Евгений Пригожин на попавшем в сеть видео из одной из российских колоний заявляет заключенным, что согласившиеся отступить или сдаться в плен будут убиты.

В ноябре в интернете появилось видео, на котором неизвестные убивают одного из попавших в ЧВК, а затем в плен в Украине заключенных, Евгения Нужина. Сообщалось, что перед убийством он был обменян украинской стороной. Украина заявила, что он сам согласился на обмен.