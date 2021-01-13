«Убежать тайком, но при свидетелях». Как в Азербайджане женятся вопреки воле родителей

"Гошулуб гачмаг" (в переводе – "сбежать вместе") – азербайджанская традиция, которая позволяет влюбленным жениться вопреки воле родных. Главная причина, которая толкает пару на побег, – отказ родителей девушки выдавать ее "по-хорошему". Побег – не похищение "Мне было 15 лет, а ему – 40. Разведен был, четверо взрослых детей. Родители мои сперва подумали, что он меня за своего старшего сына сватает. А когда поняли, что за себя, то отказали. А через несколько дней он назначил мне свидание ночью на опушке леса. Я даже не знала, зачем он меня зовет, но пошла. А там уже он подбил меня на побег. Его отец неподалеку ждал в машине. Сели мы и приехали в райцентр. Потом, разумеется, скандал был, но что сделано, то сделано. Его за такое посадить могли запросто, я ж малолетка была. Но родители не стали раздувать, замяли и смирились". 60-летняя Зейнаб охотно рассказывает соседкам историю своего замужества. Соседки качают головами: многих из них эта история шокирует. Но в целом совместный побег влюбленных – довольно распространенный в Азербайджане способ жениться вопреки воле родных. По-азербайджански это называется "гошулуб гачмаг" ("qoşulub qaçmaq") – "сбежать вместе". И фактически это способ обойти патриархальные устои, дающие родителям право распоряжаться личной жизнью детей. Важная оговорка – не надо путать добровольный побег с насильственным "похищением невесты". Это совершенно разные вещи. Хотя часто побег маскируется под похищение, или же родители девушки заявляют, что ее похитили, чтобы не признаваться, что дочь ослушалась. Новое прочтение древней традиции По словам этнографа Гюльтекин Максудовой, эта традиция берет свое начало в далеком прошлом, еще в период родоплеменного строя: "Если родители девушки или парня принадлежали к враждующим племенам или разным религиозным течениям, если одна семья была богаче другой или за невесту просили слишком большой калым, то парень предлагал девушке похитить ее. Если девушка была согласна, она отправляла парню красный платок. Это было своего рода бунтом против устоев и родительской воли. Заручившись согласием своей возлюбленной, парень организовывал ее похищение, вооружившись при этом до зубов и прихватив с собой пару-тройку друзей, чтобы родные девушки не смогли помешать".

Гюльтекин Максудова рассказывает, что впоследствии это нашло свое отражение в некоторых азербайджанских свадебных традициях. Так, например, в некоторых регионах в момент, когда жених забирает невесту из родительского дома, кто-нибудь преграждает им дорогу или как-то иначе делает вид, что препятствует этому. На сегодняшний день такие побеги (уже без оружия и погони) по-прежнему практикуются в провинции более консервативной частью общества, где власть родителей над детьми все еще очень сильна. Хотя такое случается и во вполне прогрессивных семьях, когда родители также могут проявить категоричность, если, к примеру, потенциальная невестка или зять не устраивает их по своему материальному положению или социальному статусу. Главная причина, толкающая пару на побег, – отказ родителей девушки выдавать ее "по-хорошему". Часто побеги происходят с ведома и при непосредственном участии семьи жениха. "Бегут", как правило, недалеко. Главное – пересидеть где-нибудь денек-другой. Потому что, согласно все тем же патриархальным устоям, сбежавшая дочь "возврату не подлежит". Проще говоря, родители вынуждены дать согласие на брак, иначе девушка может прослыть "испорченной" (вне зависимости от того, была ли между парой интимная близость или нет), и репутация всей семьи пострадает. Вторая распространенная причина побегов – экономия времени и денег. Полноценная азербайджанская свадьба с предшествующей ей помолвкой, подношениями и прочими ритуалами – это дорого и долго. С другой стороны, просто расписаться и вообще не устраивать свадьбу считается неподобающим. А в случае "гошулуб гачмаг" позволительно обойтись без всех этих церемоний. Такие побеги организуются с согласия обоих семей, и родителям девушки надо лишь отыграть свою роль – пошуметь и повозмущаться какое-то время для приличия. Три беглые тети Писательница Гюнель Мовлуд родилась в Джебраильском районе на западе Азербайджана, все свое детство и отрочество она наблюдала такие побеги. "В нашем районе такое случалось часто. Причем убегать надо было тайком от родителей девушки, но при свидетелях. То есть чтобы побольше соседей и знакомых видели это. Парень приезжал на машине, за рулем которой мог быть его друг или брат. Девушка садилась в машину, и они уезжали к каким-нибудь родственникам парня, живущим в соседней деревне или в райцентре". По рассказам Гюнель, через пару дней семья жениха в сопровождении нескольких деревенских аксакалов приходила к родителям невесты мириться. И желательно, чтобы примирение произошло сразу. Тогда родители отдавали невесте ее приданое, получали причитающиеся им подарки, и обе стороны сообща устраивали свадьбу. Хотя некоторые упирались и не желали прощать беглую дочь. В таком случае свадьбу играли без них и ждали, когда они наконец перестанут сердиться. "Две мои тети по материнской линии одна за другой сбежали со своими возлюбленными, потому что дедушка хотел выдать их за других, – продолжает Гюнель Мовлуд. – На свадьбы к ним пришли только сестры. А дедушка еще долго злился и простил дочек уже позже".

В начале 90-х годов, когда началась карабахская война, семья Гюнель, как и все жители тех мест, бежали из своих деревень и поселились в палаточном лагере в центральной части страны. "Ясное дело, что на машине из одной палатки в другую "сбегать" глупо. Да и откуда взять машину. Так что влюбленная пара просто пряталась в какой-нибудь пустующей палатке, и по лагерю проносился слух, что, мол, дочь такого-то сбежала с сыном такого-то. С этого момента они считались мужем и женой. Родители молодых скидывались и устраивали скромное торжество". Гюнель вспоминает, как уже в лагере сбежала еще одна ее тетя – на сей раз с отцовской стороны. Но в этом случае все было всерьез и довольно драматично. "Бабушка моя была очень властной и своенравной женщиной. И парень, с которым у тети была любовь, прекрасно понимал, что бабушка за него даже кошку не выдаст, не то что дочку. Так что убежать им пришлось не в соседнюю палатку, а в соседний район, прятаться по-настоящему. Бабушка вполне могла отыскать дочь и, наплевав на все традиции, забрать ее обратно". Юристы рассказывают, что часто родители сбежавшей девушки действительно обращаются в полицию. И тогда девушка должна подтвердить, что сбежала сама, а не была похищена. В противном случае новоявленного мужа могут привлечь к уголовной ответственности. Год условно для матери сбежавшей Свидетельницей и отчасти даже участницей классического побега однажды стала бакинка Валерия Алиева: "Дочь нашей соседки встречалась со своим бывшим одноклассником, а мать собиралась выдать ее за другого. Ну, девушка взяла и сбежала буквально за пару недель до свадьбы. Прямо из дома, в халате и тапочках. Мать рвала и метала. На след дочки напасть ей не удалось, так она поехала домой к родителям парня и оттаскала за волосы его мать, которая была в курсе этой "операции". В итоге ее даже судили за нанесение легких телесных повреждений, я свидетельницей в суде была. Год условно дали. С дочкой она много лет не разговаривала, возобновила общение, когда у той уже двое детей было. Соседка до сих пор очень не любит вспоминать ту историю. Надеюсь, она никогда не прочтет это и не узнает, что я вам рассказала". Имитированные похищения и совместные побеги отражены в искусстве, причем не только в фольклоре или классической литературе. Такой эпизод присутствует, например, в советской музыкальной комедии "Не бойся, я с тобой" режиссера Юлия Гусмана. Побег влюбленной пары запускает цепь трагических событий и случайностей и в фильме "Занавес", снятом в 2016 году Эмилем Гулиевым и наделавшим тогда немало шума. А вот религия такую романтику не одобряет. Как заявляет ахунд (настоятель) одной из бакинских мечетей Хаджи Фаиз, "если девушка без заключения религиозного брака остается в доме у постороннего парня – это грех". Впрочем, религиозный брак сейчас вообще заключают немногие, так что по этой логике греховным считается и официальный брак, заключенный в ЗАГСе.

Побег от мужа Сабине было 24 года, когда она познакомилась со своим ровесником Анваром – разбитным парнем, любящим выпить и побуянить. "Любила ли я его? Да. Хотела ли за него замуж? Да. Хотя и понимала, что он за фрукт. А вот мой отец категорически отказался выдавать меня "за этого раздолбая". Тогда он уговорил меня бежать с ним". "Похитив" Сабину, Анвар тем не менее не торопился надевать ей на палец обручальное кольцо. Зато в первую же неделю продал и пропил золотое колечко, которое было на ней в момент побега. "Но это было только начало. Мы жили с его родней. Анвар постоянно напивался, бил меня, устраивал скандалы. Во время одного из таких избиений у меня случился выкидыш. Да и мать его измывалась как могла. Возвратиться домой я не могла – отец был все еще слишком сердит на меня, говорил, что раз я сбежала, то должна теперь сидеть и не рыпаться". Так продолжалось больше года. Кроме прочего, Анвар то и дело садился на 15 суток в тюрьму за хулиганство. Во время очередной его отсидки Сабина все же ушла. Отец сжалился и принял ее обратно. Оказалось, что Сабина опять беременна, но оставлять ребенка она не захотела и пошла на аборт. "Срок был уже большим, четыре месяца. Так что я чуть концы не отдала во время этого аборта. А Анвар к тому времени отсидел, вышел и заявился к нам домой – ломать двери и требовать, чтобы я вернулась". Последующие пять лет продолжалось в том же духе – молодой человек то скандалил, то умолял Сабину вернуться к нему, то угрожал, то клялся исправиться. "Я продолжала его любить, если честно. Но твердо решила не возвращаться. А потом одна дальняя знакомая отца сосватала меня за своего сына разведенного. Правда, сперва хотела убедиться, что я устраиваю ее как невестка и могу быть хорошей женой ее сыну. В общем, официально мы поженились, когда я уже ждала первую дочь. Ну и вот, живем, нормально все". Сабина пожимает плечами. Некоторые подруги считают, что она и сейчас любит хулигана Анвара, а не своего образованного, интеллигентного и апатичного второго мужа, но спрашивать об этом напрямую не решаются.