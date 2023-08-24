23 августа в Тверской области упал частный самолёт, которым пользовался глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Все десять человек, по данным Росавиации бывших на борту, погибли. Росавиация утверждает, что среди пассажиров был сам Пригожин и командир ЧВК Дмитрий Уткин (позывной "Вагнер"), а также другие командиры и наёмники ЧВК "Вагнер". Утром 24 августа тела погибших и их части, которые сильно обгорели, привезли в Тверское областное бюро судебно-медицинской экспертизы. Официально не сообщалось о том, что какое-то из них было опознано.

Источник телеканала Al Jazeera в ЧВК "Вагнер" сообщил, что рядом с одним из тел был найден телефон Пригожина. О том, что Пригожин погиб, пишут связанные с ЧВК телеграм-каналы. При этом собеседник "Медузы", близкий к Кремлю, не исключает, что Пригожин может быть жив: "Он – трикстер, тролль. У него есть информанты в различных структурах, поэтому надо ждать". ЧВК "Вагнер" официально никак не комментировала случившееся.

Одна из версий, которые начали высказывать СМИ, в том числе западные, в связи с катастрофой - причастность к ней российских властей. Эта версия основана на том, что ровно два месяца назад Пригожин вступил в прямую конфронтацию с властями России, возглавив вооружённый поход ЧВК "Вагнер" на Москву. "Путин пленных не берёт", – отметил информированный западный чиновник в беседе с Finacial Times. Он утверждает, что самолёт сбила российская система ПВО. Той же версии придерживаются некоторые телеграм-каналы, связанные с ЧВК "Вагнер".

Фрэнк Гарднер, журналист Би-би-си, специализирующийся на вопросах безопасности, пишет в твиттере со ссылкой на источники в британском военном ведомстве, что за крушением самолета, в котором, вероятно, погиб основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, стоит Федеральная служба безопасности России. По словам Гарднера, вероятнее всего целью устранения Пригожина было "усиление позиций его врагов, [министра обороны России Сергея ]Шойгу и [начальника Генштаба ВС РФ Валерия] Герасимова".

Одна из обсуждаемых версий - то, что самолёт мог быть сбит. В одном из видео заметно облако, напоминающее инверсионный след от зенитной ракеты, кроме того, очевидцы утверждают, что слышали два взрыва. Ряд телеграм-каналов публикуют фото обломков, на которых видны мелкие пробоины, что они интерпретируют как доказательство того, что самолёт был сбит средствами ПВО.

Однако, как отмечает "Медуза", мощные ракеты комплексов ПВО, скорее всего, нанесли бы самолету намного более серьёзные повреждения, чем заметны в видео, снятых очевидцами, и он вряд ли бы падал "одним куском", а ракеты переносных зенитно-ракетных комплексов не могли бы достичь высоты, на которой летел самолёт.

Он внезапно начал падать с большой высоты, пилоты не подавали сигнал бедствия. Специалисты в области расследования авиапроисшествий, с которыми поговорил "Коммерсантъ", предполагают, что самолёт сбили или же на его борту произошёл взрыв. Об этом же пишет "Медуза", отмечая, что видео падения самолета, снятое жителями, однозначно свидетельствует о том, что падению предшествовал взрыв, однако по этому видео невозможно определить, случился ли он внутри самолёта или в результате попадания ракеты.

Версию о взрыве на борту продвигает ряд телеграм-каналов, в том числе провоенных. "ВЧК-ОГПУ" опубликовал рассказ родственника погибшей бортпроводницы: перед вылетом она говорила, что рейс задерживается из-за мелкого ремонта. Ранее этот же телеграм-канал сообщал, что в последний момент на борт бизнес-джета загрузили ящик дорогого вина, в котором могла быть бомба. Телеграм-канал Shot пишет, опять-таки со ссылкой на источник, что взрывное устройство могло быть заложено в отсек шасси.