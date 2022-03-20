Почти четверть жителей Украины покинули дома или уехали из страны

Почти четверть жителей Украины покинули свои дома или уехали из страны. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

На начало 2022 года на территории Украины проживал 41 миллион человек. Более трех миллионов из них, по данным ООН, уехали за границу. Шесть с половиной миллионов человек переместились в более безопасные районы в пределах страны.

Ранее в ООН заявили, что военные действия российской армии на территории соседней страны спровоцировали самый серьезный миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой войны.

С начала российского вторжения погибли более 900 человек, среди которых несколько десятков детей. Ранения получили почти полторы тысячи человек. На территориях так называемых «ДНР» и «ЛНР» за время военной операции погибли около 200 человек, более 500 ранены.

Управление ООН по правам человека утверждает, что большинство мирных жителей погибли в результате применения оружия с большой площадью поражения, в том числе тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракетных и авиаударов.

Реальное число жертв может быть гораздо больше, так как данные о погибших в районах интенсивных боев поступают с запозданием. Сотрудники миссий ООН не могут посещать места гибели людей и опрашивать там пострадавших и очевидцев событий. Статистические данные основываются на данных из открытых источников, проверить которые в условиях военного времени не всегда представляется возможным.