Смольнинский районный суд в Петербурге арестовал бывшего директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктора Трухина. Его обвиняют в растрате 436,7 миллиона рублей. Ранее сообщалось о его исчезновении. 59-летний Трухин – почетный консул Никарагуа в городе.

Уголовное дело возбуждено по статье о присвоении или растрате, совершенных организованной группой в особо крупном размере. Как пишет «Фонтанка», следствие считает, что в 2021 году Трухин перевел около 6 миллионов долларов со счета института вакцин на счет зарегистрированной в Никарагуа компании. Ущерб в рублях оценивался по курсу валют на момент совершения сделки.

По данным издания, деньги переводились на счет дочернего предприятия НИИ, организовавшего в Никарагуа разлив вакцин и других лекарственных препаратов. Задерживали Трухина сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что Трухин исчез. Его дочь обращалась в полицию. Перед исчезновением он был уволен из института, сообщает Север.Реалии. Пресс-служба Федерального медико-биологического агентства, в структуру которого входит НИИ вакцин, сообщила, что контракт с директором был расторгнут по итогам проверки хозяйственной деятельности НИИ. Полученные материалы были переданы в правоохранительные органы, говорилось в пресс-релизе.