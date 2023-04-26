Под Херсоном погиб фиксер итальянского издания La Repubblica

Азербайджан торжественно, с участием вооруженных военных, поднял флаг на мосту Хакари. «Пограничный переход готов», - доложил полковник Пограничных войск Азербайджана своему главнокомандующему, президенту страны Ильхаму Алиеву.

Сейчас на дороге из Армении в Нагорный Карабах стоит азербайджанский КПП на мосту Хакари, а затем блокпост азербайджанских активистов на перекрестке Шуши-Каринтак, пишет Радио Азатутюн.

Министерство здравоохранения непризнанного Нагорного Карабаха накануне сигнализировало о том, что в связи с установкой азербайджанского КПП была отменена перевозка в Армению 28 пациентов, среди них 9-летний ребенок с острым лейкозом и женщина на последнем сроке беременности, которая после родов нуждается в экстренной операции на сердце, а в Карабахе ее провести невозможно. Сегодня при посредничестве Международного комитета Красного Креста беременная женщина, ребенок и другие тяжелобольные прибыли в Ереван.

«Сегодня на наших автомобилях и при нашем посредничестве в Республику Армения были перевезены 16 человек, люди, у которых имеются проблемы со здоровьем. Мы планируем, что люди, которые получили лечение в различных медучреждениях Республики Армения, вернутся», - сказала представитель миссии МККК в Карабахе Этери Мусаелян.

11 пациентов, прибывших в Армению на лечение, уже выздоровели и возвращаются в Карабах на машинах Красного Креста.

Официальный Баку утверждает, что этот КПП на мосту Хакари призван сделать движение транспорта прозрачным и не будет препятствовать «въезду и выезду граждан армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана».

Пока едут и приезжают только машины Красного Креста и российских миротворцев. Между этими двумя азербайджанскими блокпостами остались четыре села Шушинского района, где проживают 350 жителей Карабаха, с воскресенья они оказались отрезанными как от Степанакерта, так и от Гориса. Пока острых продовольственных проблем в селах Хин Шен, Мец Шен, Ехцаох и Лисагор нет, сообщил глава администрации Шушинского района Гриша Ованнисян.

«В селе все есть, есть картошка, есть мука, есть фасоль, есть зелень, есть сыр, словом, с голода не помрем», - сказал он.

Гриша Ованнисян надеется, что российские миротворцы смогут доставить в села гуманитарный груз, если эта двойная блокада продолжится.