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Под Киевом в результате взрыва погиб помощник главкома ВСУ Залужного

Главком ВСУ Валерий Залужный
Главком ВСУ Валерий Залужный

В селе Чайки под Киевом в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства погиб помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного 39-летний майор Геннадий Чистяков.

Как сообщил Залужный, Чистяков погиб «при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи». По словам главкома ВСУ, взрывное устройство было в одном из подарков, которые Чистяков принес домой. Гибель своего помощника и друга Залужный назвал «невыразимой болью и тяжелой потерей» как для него лично, так и для вооруженных сил Украины.

В свою очередь жена Чистякова рассказала, что муж принес домой подарочный пакет с бутылкой спиртного и рюмками в виде гранат. При открытии пакета и произошел взрыв.

По данным издания «Украинская правда», при взрыве был ранен 13-летний сын военного. Всего у Чистякова четверо детей.

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