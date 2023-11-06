Под Киевом в результате взрыва погиб помощник главкома ВСУ Залужного

В селе Чайки под Киевом в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства погиб помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного 39-летний майор Геннадий Чистяков.

Как сообщил Залужный, Чистяков погиб «при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи». По словам главкома ВСУ, взрывное устройство было в одном из подарков, которые Чистяков принес домой. Гибель своего помощника и друга Залужный назвал «невыразимой болью и тяжелой потерей» как для него лично, так и для вооруженных сил Украины.

В свою очередь жена Чистякова рассказала, что муж принес домой подарочный пакет с бутылкой спиртного и рюмками в виде гранат. При открытии пакета и произошел взрыв.

По данным издания «Украинская правда», при взрыве был ранен 13-летний сын военного. Всего у Чистякова четверо детей.