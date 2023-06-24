Под Воронежем нашли обломки Ка-52. Сообщается, что его сбил «Вагнер»

В Воронежской области обнаружены обломки вертолета Ка-52 российской армии. Как сообщает «Верстка», вертолет упал в Таловском районе рядом с селом Коминтерн. Видео прислал подписчик издания. По его словам, спасатели обнаружили на месте двух погибших.

Ряд телеграм-каналов также публикует фотографии предположительно сбитого вертолета.

Вертолет мог быть сбит наемниками ЧВК «Вагнер». Ранее в соцсетях появились видео атаки на боевую машину предположительно из ПЗРК.

О гибели этой боевой машины ранее не сообщалось.

Ранее пишущий о военной авиации телеграм-канал Fighterbomber утверждает, что всего наемниками «Вагнера» за субботу были сбиты 6 вертолетов российской армии - 3 Ми-8мтпр, 1 Ми-8, 1 Ка-52 и 1 Ми-35, а также самолет Ил-18.

Также было опубликовано видео попытки сбить еще один Ка-52 в самом Воронеже, причем, по всей видимости, ракета попала в нефтебазу, которая загорелась, а сам вертолет сбит не был. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин несколько часов назад заявлял, что наемники «не убили по дороге ни одного человека», и обвинил российские власти в том, что они использовали авиацию для ударов по колонне ЧВК.

Официально Минобороны России не сообщало о потере военной техники и гибели летчиков.

Пригожин накануне вечером объявил «марш справедливости» с требованием отставки военного руководства, верные ему отряды ЧВК «Вагнер» заняли военные объекты в Ростове-на-Дону, колонна военной техники ЧВК отправилась в сторону Москвы.