Подросток, вывезенный из Мариуполя в Россию, обратился к Зеленскому

17-летний Богдан Ермохин, которого вывезли из оккупированного Мариуполя в Россию и вручили повестку в военкомат, записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ему вернуться на родину. Видео опубликовала в фейсбуке адвокат Екатерина Бобровская, представляющая интересы Ермохина в Украине.
«Я, Ермохин Богдан, нахожусь на территории России и прошу вас, Владимир Александрович помочь мне вернуться домой», – говорит молодой человек.
К Зеленскому также обратилась адвокат. Она попросила украинского президента лично проконтролировать «возвращение ребёнка в Украину».
Ермохин – сирота, в Украине он жил в приёмной семье, а с 2021 года находился на попечении государства, поступив в Мариупольское высшее металлургическое профессиональное училище. После захвата Мариуполя российскими войсками его вывезли сначала в Донецк, а потом в Россию. Ему оформили российское гражданство, но он сохранил и гражданство Украины.
Ермохин многократно заявлял, что хочет вернуться в Украину. В марте он пытался бежать в Украину через Беларусь, но был задержан. Российские власти ссылаются на то, что как несовершеннолетний он не может сам решать, где ему жить.
Как пишет Украинская служба Радио Свобода, в Подмосковье опеку над подростком оформила приёмная семья. При этом в Украине у него также есть официальный попечитель – двоюродная сестра. По словам адвоката Екатерины Бобровской, 28 августа Богдана приняла российская уполномоченная по делам ребёнка Мария Львова-Белова, и там его «под диктовку заставили написать заявление о том, что он хочет остаться в России до совершеннолетия». В разговоре с Радио Свобода уполномоченная по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова признала, что вскоре после этого Ермохин вновь выразил желание выехать в Украину. По её словам, она готова способствовать возвращению Богдана Ермохина к сестре.
Адвокат Ермохина ранее заявляла, что все попытки дать делу ход остаются без ответа, а после 18-летия, которое наступит уже в этом году, Богдана могут призвать в российскую армию. Львова-Белова в разговоре с Украинской службой Радио Свобода заявила, что призыв Ермохину не грозит, поскольку он учится в колледже и имеет отсрочку.
- Международный уголовный суд в марте этого года выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Им вменяют ответственность за незаконную депортацию детей с оккупированных территорий Украины в Россию.
- По данным украинских властей, с начала вторжения в 2022 году было вывезено около 19 тысяч детей. Вернуть на родину удалось только несколько сотен.
- Российские власти утверждают, что «спасали детей» от боевых действий и готовы вернуть тех, за кем обратятся их родители и опекуны.