Подтверждена гибель более 45 тысяч российских военных в Украине

Журналисты установили имена 45 123 российских военных, погибших на войне в Украине. Потери подсчитали Русская служба Би-би-си и «Медиазона» совместно с командой волонтеров.

Две трети всех установленных погибших – это те, кто до начала вторжения не был связан с армией: добровольцы, мобилизованные, бывшие заключенные и «новобранцы» из так называемых частных военных компаний. Из 5406 погибших мобилизованных 80 процентов погибли за второй год войны.

По абсолютному числу погибших лидируют Краснодарский край, Свердловская область, Башкортостан и Челябинская область.

Всего за 2023 год журналисты установили имена 27 906 погибших российских военных, что на 57 процентов больше, чем подтвержденные потери за первый год полномасштабного вторжения в Украину.

С октября 2023 года по февраль 2024 года – в период, когда российские подразделения наступали под Авдеевкой и в соседних с ней районах Донецкой области – исследователи подтвердили гибель 6614 российских военных.

Журналисты ведут подсчет по открытым источникам – сообщениям местных администраций, СМИ и родственников погибших, а также по данным с кладбищ. Реальная цифра потерь, по их мнению, может быть как минимум в два раза выше.