Погибший на Крымском мосту судья рассматривал иск к компании дочери Кадырова

Четвертым погибшим при взрыве на Крымском мосту оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов, сообщает агентство ТАСС. Один из последних рассмотренных им исков был к компании дочери главы Чечни Айшат Кадыровой.

В суде пока проверяют информацию о смерти Маслова. Известно, что судья был назначен на работу в арбитраж в 2014 году.

Первым о гибели Маслова сообщил телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». По его данным, судья находился в автомобиле Cadillac Escalade вместе с гидами-историками из Санкт-Петербурга Эдуардом Чучакиным и его супругой Зоей Софроновой, а также фитнес-тренером из Евпатории Глебом Оргеткиным. То, что все четверо погибших были в одной машине, подтвердил и источник ТАСС в экстренных службах.

В августе на рассмотрение Маслова поступил иск от российского подразделения американского издательства «Конде Наст» (Condé Nast) к компании «Фирдаус» – это модельный дом, учредителем которого является дочь главы Чечни и по совместительству министр культуры республики Айшат Кадырова. Издатель заявил о долге модельного дома Кадыровой в 814 тысяч рублей, а также необходимой уплате неустойки в 893 тысячи рублей. Известно, что долг тянется с июля 2019 года.

Через две недели «Конде Наст» свой иск отозвал - истец отказался от требований, Москвы вынес определение о прекращении производства по делу. Причины отзыва иска не разглашаются.