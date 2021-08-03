Пограничники Литвы не пропускают мигрантов вне пунктов пропуска

Литовские пограничники в течение ночи с понедельника на вторник развернули десятки людей, которые пытались попасть в Литву с территории Беларуси, не позволив им пересечь границу. Об этом сообщил в комментарии LRT заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс. В понедельник МВД Литвы издало приказ, в соответствии с которым пограничникам разрешено применять силу, чтобы не пропускать людей через границу в местах, не предназначенных для её пересечения – то есть вне официальных пунктов пропуска. Пограничники должны направлять их на такие пункты.

Решение принято на фоне резкого наплыва мигрантов, прежде всего из Ирака и других стран Ближнего Востока и Азии, из Беларуси в Литву.

Как говорится в документе, подписанном министром внутренних дел Агне Билотайте, лица, которые умышленно пытаются пересечь линию границы в запрещённых местах, должны рассматриваться как совершающие преступное действие. По словам замминистра, сначала людей предупреждают о том, что они, похоже, заблудились и заходят на территорию другой страны, но в случае дальнейших попыток пересечь границу пограничники могут применить силу.

При этом власти Литвы подчёркивают, что не ставят под сомнение право нелегальных мигрантов обратиться за убежищем.

С начала года в Литву через Беларусь – как правило, в обход пограничных постов – попали около 4 тысяч человек. Это рекордное число. Число мигрантов резко увеличилось в последние недели, иногда за ночь литовские пограничники задерживают более 100 человек. Литва является страной ЕС, мигранты надеются получить в ней убежище, которое позволило бы им свободно жить в Евросоюзе. Литовские власти обвиняют официальный Минск в том, что он поощряет нелегальную миграцию – чтобы отомстить стране за её жёсткую позицию по отношению к режиму Александра Лукашенко.

В Литве созданы временные пункты размещения беженцев. Позиция литовских властей такова, что люди прибыли в Литву из Беларуси, где им не грозила опасность, и, следовательно, права на убежище в Литве у них нет. Пока, однако, дела об убежище прибывших в последние месяцы людей на рассмотрении – ещё не было ни отказов, ни удовлетворённых ходатайств.