Погранслужба сообщила об обстрелах ряда районов на севере Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в субботу позвонили Владимиру Путину. Разговор продолжался около 1 часа 20 минут.

Обсуждалась ситуация на оккупированных Россией территориях Украины, судьба пленных украинских военных, возобновление переговоров между Москвой и Киевом, а также проблемы с поставками продовольствия из Украины и России на мировой рынок.

В сообщении на сайте Кремля говорится, что трудности с поставками продовольствия, которые, по оценкам ООН, уже грозят миллионам людей голодом, «стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введенных ими антироссийских санкций». Как сказано в сообщении, Россия готова «способствовать нахождению вариантов» для вывоза зерна из заблокированных сейчас украинских черноморских портов, а также нарастить поставки российских удобрений и сельхозпродукции. В обмен на это Путин добивается «снятия соответствующих санкционных ограничений».

Также говорится, что российский президент «заострил вопрос об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием».

На сайте федерального правительства Германии говорится, что в ходе переговоров канцлер ФРГ и президент Франции призвали к немедленному перемирию и выводу российских войск, а также призвали президента России пойти на прямые переговоры с президентом Украины и найти дипломатическое решение конфликта. Подчеркивается также, что Макрон и Шольц призвали Путина «обеспечить улучшение гуманитарного положения гражданского населения» и отметили, что Путин заверил их в приверженности нормам международного права по отношению к пленным. Также, как говорится в сообщении, Путин «заверил, что хочет разрешить экспорт зерна из Украины, особенно по морю» и, помимо прочего, пообещал, что открытие минного пояса (заложенного Украиной для защиты портов), чтобы разрешить экспорт зерна морским транспортом, не будет использоваться Россией для наступательных действий. Об этом обещании говорится и в сообщении Елисейского дворца – но не на сайте Кремля.

Канцелярия французского президента в своем отчете о разговоре сообщила, что Шольц и Макрон призвали освободить около 2500 украинских военных, взятых в плен на мариупольском заводе «Азовсталь».

Макрон с начала российского вторжения в Украину в конце февраля чаще, чем кто-либо другой из западных лидеров, говорил по телефону с Путиным. В связи с этим лидеры ряда стран ЕС даже выражали недоумение, призывая еще более изолировать российского лидера. Макрон заявлял, что разговоры не доставляют ему удовольствия, однако ради достижения мира он продолжит говорить с Путиным.

Ряд СМИ в последнее время пишут о наметившихся разногласиях в ЕС по вопросу о дальнейшем ужесточении политики по отношению к России и увеличению объемов военной помощи Украине, причем Франция и Германия называются в числе более умеренных стран.