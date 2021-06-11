Похищенную в Дагестане чеченку насильно увезли в Чечню

Чеченскую девушку Халимат Тарамову, которая сбежала от семьи из-за своей сексуальной ориентации и находилась в так называемой кризисной квартире в Махачкале, увезли в Чечню. Об этом телеканалу "Дождь" сообщил Тим Бесцвет, пресс-секретарь "Российской ЛГБТ-сети"(организация внесена российскими властями в список НКО-"иностранных агентов").

Правозащитники опасаются, что Тарамовой и её девушке, уроженке Перми Анне Маныловой, которых насильно увезли в Чечню, может угрожать смертельная опасность.

Девушки были задержаны накануне в Махачкале после нападения нескольких жителей Чечни и местных сотрудников полиции на квартиру, где укрываются женщины, подвергшиеся домашнему насилию. Полицейские сказали, что хотят взять пояснения у девушки, которая, по их словам,находится в федеральном розыске.Речь, скорее всего, шла об Анне Маныловой. Её знакомые рассказали "Дождю", что им стали приходить сообщения в соцсетях о том, что она разыскивается за похищение человека.Опросив девушку, полицейские ушли. Однако вскоре в квартиру ворвались сотрудники полиции Чечни в сопровождении дагестанских полицейских , которые задержали всех женщин, применив к ним силу.

Как пишет "МБХ медиа" со ссылкой на корреспондента, после задержания Тарамову и Манылову увезли в центральное МВД в Дагестане. Там полицейские попытались заставить их написать заявление в отношении правозащитника Светланы Анохиной о том, что она якобы насильно удерживала их в кризисной квартире. Однако они отказались писать заявление.

Анохину и женщин-волонтёрок также доставили в полицию, где на них составили протоколы о неповиновении полицейским.

Халимат Тарамова уехала из Чечни после побоев и угроз из-за своей сексуальной ориентации. Оппозиционный чеченский телеграм-канал 1Adat опубликовал видео, которое она, как утверждается, записала после побега из дома. В нём она называет своё имя и говорит, что добровольно ушла из дома, "спасаясь от регулярных побоев, угроз", а также просит не раскрывать её местонахождение. Телеграм-канал пишет, что она, предположительно, является дочерью бывшего высокопоставленного чеченского чиновника.

Как сообщило "МБХ медиа", журналистку издания Екатерину Нерозникову в пятницу вызвали в МВД и потребовали "не вылетать в Махачкалу", куда она собирается для освещения ситуации с похищением в Дагестане чеченской девушки.