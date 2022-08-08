Новости
Покупатель отказался от украинского зерна на судне «Разони»
Покупатель в Ливане отказался от украинского зерна, которое везло грузовое судно «Разони». Об этом сообщило посольство Украины в Ливане. Покупатель сообщил, что отказывается от груза, сославшись на пятимесячную задержку с его доставкой. Поставщик будет искать другого покупателя.
Сухогруз «Разони» вышел из Одессы 1 августа и стал первым после начала российской войны в Украине судном, возобновившим экспорт зерна из Украины. Судно ходит под флагом Съерра-Леоне и должно было прибыть в порт Триполи во вторник. Сейчас «Разони», на борту которого находятся 26 тысяч тонн кукурузы, находится у берегов Турции.
- 22 июля Россия и Украина по отдельности подписали соглашения с ООН и Турцией о вывозе продовольствия из трех украинских портов – Одессы, Черноморска и Южного. Согласно договоренностям, для безопасного прохода судов создается безопасный коридор. Загрузку и разгрузку инспектируют наблюдатели от Украины, России, Турции и ООН. В Турции создан координационный центр, наблюдающий за проходом судов и выполнением условий договора.
- На сегодняшний день из Одессы, Черноморска и Южного вышло уже не менее шести грузовых кораблей с украинскими кукурузой, подсолнечником и подсолнечным маслом.
- Из-за войны России с Украиной в заблокированных черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Киев обвинял в этом Россию. Москва утверждала, что суда с зерном не могут выйти из-за украинских мин в акватории. ООН предупредила о риске голода – прежде всего в бедных странах Африки и Азии.
Другие новости дня
В Сванетии спасли иностранного туриста, застрявшего на краю скалы
После двух дней поисков грузинские спасатели нашли иностранного туриста, потерявшегося в горах Сванетии на северо-западе Грузии. Информацию в соцсети Facebook распространяет Ирина Квициани, владелица хостела, в котором останавливался путешественник.
По словам женщины, 70-летний мужчина с проблемами слуха и зрения пропал в окрестностях горы Тетнульди. Туристу удалось связаться с чрезвычайной службой, однако «112» он передал неправильные координаты своего местонахождения. Именно по этой причине спасательная операция затянулась.
«Он оказался «застрявшим» на скале на высоте примерно 200 метров (не знаю, как он туда попал, но факт в том, что он не мог спуститься). В положении стоя на этой скале он провел два дня и две ночи – стоя под солнцем, в темноте, без еды и воды, в шаге от смерти», - цитирует Квициани агентство «Новости-Грузия».
Со скалы иностранца сняли с помощью спасательных тросов. Мужчина был доставлен в безопасное место. В настоящее время опасность его жизни не угрожает.
Пашинян и Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Сегодня состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным.
По информации Радио Азатутюн, лидеры двух стран обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе.
В этом контексте была подтверждена важность реализации всех положений договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, отмечается в сообщении российской стороны.
Кремль особо подчеркивает, что телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Правительство Армении сообщило о разговоре чуть позже, распространив сообщение идентичного содержания. Других подробностей стороны не сообщили.
Это второй телефонный разговор Пашиняна и Путина с момента последней эскалации ситуации в Нагорном Карабахе в начале месяца. Предыдущий состоялся 2 августа.
Движение на площади Авлабари в центре Тбилиси ограничат на длительный срок
Площадь Авлабари в центре Тбилиси перекроют на продолжительный срок в связи с ремонтно-восстановительными работами. Ограничения для частного и муниципального транспорта начнут действовать в 00:00 часов 9 августа, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- С подъема Бараташвили в направлении улицы Цурцумия транспорт будет двигаться только по улице Ирбахи;
- С улицы Цурцумия в направлении подъема Бараташвили можно будет доехать через Ирбахи;
- С улицы Месхишвили автомобили будут двигаться по улице Армази в направлении подъема Бараташвили и улицы Ирбахи.
Также будет ограничено движение транспортных средств на некоторых участках проспекта царицы Кетеван. От пересечения улиц Телави до площади Авлабари и от пересечения улиц Телави и Бочорма в направлении площади Авлабари движение будет возможно по улицам Телави, Цурцумия и Ирбачи.
С учетом этого, меняется схема маршрутов автобусов и микроавтобусов, курсирующих по проспекту царицы Кетеван. Ограничения затронут автобусы №305, №309, №325, №333, №393 и №337.
Что касается микроавтобусов, изменятся схемы движения маршрутов №462, №472, №528, №534 и №540.
В мэрии Тбилиси не уточняют, когда восстановят движение на площади Авлабари. Дорожные работы планируется завершить здесь к осени.
Чечня отправила на войну в Украину новый отряд «добровольцев»
На войну в Украину после двухнедельной подготовки отправили из Чечни очередную группу так называемых добровольцев. Они прошли курсы на территории Российского университета спецназа в Гудермесе.
Как сообщает в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, «добровольцев» провожали на войну председатель чеченского парламента Магомед Даудов, секретарь Совета безопасности Апты Алаудинов, заместитель министра внутренних дел - начальник полиции МВД по ЧР Аслан Ирасханов и начальник Грозненского линейного отдела МВД РФ на транспорте Али Тагиров.
Численность отправленного на войну отряда не называется. Ранее Кадыров заявлял, что на базе университета спецназа для отправки в Украину еженедельно готовят около 200 «добровольцев», пишет Кавказ.Реалии.
В заключение своего поста Кадыров пожелал новым участникам войны «удачной охоты».
Университет спецназа в Гудермесе остается одной из трех возможностей отправиться на войну в Украину для так называемых добровольцев из всех регионов России. За участие в войне им обещают крупное денежное довольствие, льготы и выплаты семье в случае гибели. Прошедшие обучение рассказывали журналистам, в чем заключалась их подготовка.
- Чеченские правозащитные организации и блогеры сообщают о жалобах жителей республики, которых похищают для отправки в качестве «добровольцев» на войну против Украины. Одному из таких похищенных, жителю села Серноводское Шамилю Сасламбекову (возможно, Сосламбекову), предположительно поставили ультиматум: либо отправка в Украину, либо тюрьма по сфабрикованному уголовному делу. Он предпочел отправиться на войну, где был убит.
- Некоторые вернувшиеся с войны «добровольцы» жалуются, что им не выплатили обещанные деньги, бросали в бой без обмундирования и не подвозили провиант. В частности, спикер парламента Чечни Магомед Даудов встретился с четырьмя бойцами, которые вернулись с войны и пожаловались на отсутствие лечения и обещанных выплат. Чиновник отчитал их на камеру.
- Ранее Кавказ.Реалии проверил опубликованный украинской стороной список «добровольцев», которых отправили на войну через Чечню. Истории раненых и погибших бойцов редакции рассказали их родственники.
- В России созданы уже более 40 «именных» добровольческих батальонов для участия в войне в Украине. Первой начала формировать именные военные подразделения из местных жителей задолго до событий на Украине как раз Чечня. Они участвовали в боевых действиях с первых дней российского вторжения в Украину. В частности, это отряды ОМОН и СОБР «Ахмат», названные в честь президента Чечни Ахмата Кадырова. 26 июня глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о формировании четырех новых батальонов для участия войне в Украине - «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат».
МИД: Россия временно выведет свои объекты из-под инспекций по СНВ
Министерство иностранных дел России информировало США, что временно выводит из-под инспекционной деятельности по договору о СНВ свои объекты, подлежащие международным инспекциям. В сообщении МИДа подчеркивается, что такие меры он принимает в ответ на недружелюбные действия Вашингтона.
«Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории», - сказано в сообщении.
МИД разъясняет, что из-за прекращения регулярного авиасообщения между Россией и США и закрытия для российских самолетов воздушного пространства США и их союзников российские инспекционные группы практически лишены возможности осуществлять инспекции американских объектов.
Российская сторона подчеркнула, что остается «в полной мере привержена соблюдению всех положений Договора о СНВ».
- Договор СНВ-III между Россией и США вступил в силу в 2011 году и действует до 2026 года. Он предусматривает дальнейшее сокращение двумя странами стратегических наступательных ядерных вооружений при сохранении паритета. Под действие договора подпадают ядерные боезаряды, межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, а также пусковые системы для них.
- Главным инструментом взаимного контроля за соблюдением договора являются регулярные взаимные инспекции. С момента подписания договора их состоялось более 300.
Российский вице-мэр Новой Каховки задержан по подозрению в бандитизме
Первый заместитель главы российской администрации города Новая Каховка в Херсонской области Украины Виталий Ефименко задержан российской полицией по подозрению в бандитизме. У него изъяты оружие и десятки миллионов рублей. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на МВД.
Временное управления МВД России по Херсонской области заявляет, что полицейские вышли на Ефименко, расследуя два нападения на местных бизнесменов. Утверждается, что в результате расследования задержаны члены вооруженной банды, в которую входил и Ефименко. Сколько человек задержаны - не сообщается.
Ефименко - местный бизнесмен. После того как Херсонская область была занята российскими войсками, он был назначен в российскую военно-гражданскую администрацию Новой Каховки. В начале августа на него было совершено покушение. Украинские СМИ, в частности «24 канал», тогда сообщали, что российский чиновник известен в регионе как криминальный авторитет, источник информации не назывался.
Партия Герхарда Шрёдера не нашла повода для его исключения
Экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру будет позволено остаться членом Социал-демократической партии Германии. Такое решение приняла в понедельник специальная комиссия партии. Ранее часть членов СДПГ требовала исключить его из партии за тесные связи с Россией - в частности, работу в российских госкорпорациях и личную дружбу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Комиссия заявила, что не нашла в деятельности Шрёдера нарушений устава и принципов партии, что не позволяет поставить вопрос о его исключении. Так, он не высказывал поддержки военной агрессии и не оправдывал нападения. Дружба с Путиным относится к сфере частной жизни, считает комиссия, а с постов в российских госконцернах Шрёдер уже ушел. Заявители имеют право обжаловать решение комиссии.
Предложение исключить экс-канцлера из СДПГ выдвинули 17 районных и городских партийных отделений. По их мнению, тесные связи Шрёдера с российским руководством дискредитируют его, а тем самым и всю СДПГ. Кроме того, в вину Шрёдеру вменялась его политика сближения с Москвой в экономической сфере, что, по мнению однопартийцев, внесло вклад в усилиение энергетической зависимости Германии от России.
Сопредседатель СДПГ Саския Эскен критиковала поведение Шрёдера, заявив, что он ведет себя не как экс-канцлер, а как бизнесмен. «Все, что он говорит и делает - он делает в собственных интересах и в интересах своего бизнес-партнера», - сказала Эскен в интервью медиагруппе Funke. Второй сопредседатель, Ларс Клингбайль, назвал решение комиссии оставить Шрёдера в партии «чисто юридическим» и подчеркнул, что для партии он будет оставаться в изоляции.
- Герхард Шрёдер был канцлером ФРГ с 1998 года по 2005 год. После отставки он участвовал в проектах, связанных с Россией, включая газопровод «Северный поток».
- В сентябре 2017 года на собрании акционеров «Роснефти» Шрёдер единогласно был избран председателем совета директоров. В июне 2021 года стало известно, что он был переизбран на эту должность. Его зарплата составляла $600 тысяч.
- Об уходе из совета директоров «Роснефти» Шрёдер заявил 20 мая 2022 года. Вместе с ним «Роснефть» покинули директор компании, германский бизнесмен Матиас Варниг, и бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
- После начала военного вторжения России в Украину, Шрёдер назвал его ошибкой российского правительства. Однако он и после начала войны неоднократно ездил в Москву, встречаясь там с российским руководством, в том числе и с Владимиром Путиным, и обсуждая вопросы экономической политики, прежде всего экспорт в Европу российских нефти и газа. Его последняя поездка состоялась в начале августа.
RUSI: в российском оружии преобладают иностранные микрочипы
Сотрудники и партнеры британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) выяснили, что в оружии, которое Россия использует против Украины, преобладают микрочипы иностранного производства. Об этом говорится в докладе RUSI.
Команда RUSI исследовала 27 видов российского оружия, оставленного на территории Украины после нападения на нее России, – от крылатых ракет до систем противовоздушной обороны. Внутри них RUSI обнаружил как минимум 450 уникальных микроэлектронных компонентов иностранного производства.
Более 70% из них были произведены американскими компаниями. Производители микроэлектроники заявили, что соблюдают санкции, введенные против России в ответ на ее вторжение в Украину, и остановили экспорт своих товаров в Россию, в том числе для предметов невоенного назначения.
Однако проанализировав почти миллион поставок микроэлектроники в Россию с 2017 по 2022 год, RUSI выяснил, что часть западных компонентов была произведена или поставлена третьими странами. Так, главным экспортером микроэлектроники в Россию оказался Китай, в лидерах значатся также Малайзия и Таиланд.
Авторы доклада надеются, что понимание того, как Россия обходит санкции, чтобы импортировать важнейшие технологии, поможет странам действовать сообща в попытке помешать ей заменять свои «орудия военной агрессии».
Российского танкиста осудили в Украине на 10 лет за обстрел многоэтажки
Деснянский районный суд города Чернигова на севере Украины приговорил к 10 годам лишения свободы российского танкиста Михаила Куликова по делу об обстреле жилой многоэтажки на окраине города. Он признан виновным по статье о нарушении законов и обычаев войны. Куликов признал свою вину.
На суде Куликов рассказал, что выстрелил по верхним этажам дома по требованию командира, крикнувшего, что там находится человек с гранатометом. Сам военный ни гранатометчика, ни каких-либо военных объектов не видел; по его словам, обстрела российских военных не велось. В результате его удара были разрушены две квартиры и технический этаж дома. О пострадавших не сообщается.
- 31-летний Михаил Куликов — уроженец Заринска (Алтайский край). Он служил оператором-наводчиком танка в 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, которая дислоцируется в Алейске на Алтае.
- Во время войны в Украине старший сержант Куликов попал в плен. В марте украинские власти публиковали видеозапись, где он созванивается со своей супругой.
- Командир танкового батальона, майор Леонид Щеткин, отдавший приказ, также попал в плен. Позднее он в числе других российских военнопленных был обменян на украинских.
- В мае другого сибирского военнослужащего, иркутянина Вадима Шишимарина, приговорили к пожизненному заключению за убийство мирного жителя в Сумской области. Позже апелляционная инстанция смягчила наказание до 15 лет лишения свободы.
Военные РФ заявили о готовности взорвать заминированную Запорожскую АЭС – «Энергоатом»
Российские военные заявили о готовности взорвать заминированную Запорожскую атомную электростанцию, сообщают в украинском государственном предприятии «Энергоатом».
«Россияне не скрывают своих планов и уже открыто шантажируют весь мир, заявляя о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. В своем заявлении начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Валерий Васильев, командующий сейчас гарнизоном ЗАЭС, сказал, что «здесь будет либо российская земля, либо выжженная пустыня», – говорится в сообщении «Энергоатома» в Telegram.
Согласно сообщению, Васильев, выступая перед российскими солдатами, также заявил, что «станция будет либо российской, либо ничьей». Когда именно и где прозвучало это заявление, в «Энергоатоме» не уточнили.
Ранее представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что у ведомства есть подтвержденная информация о минировании энергоблоков ЗАЭС российскими войсками.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 8 августа призвал предоставить международным инспекторам доступ на Запорожскую атомную электростанцию после сообщений об обстрелах крупнейшей в Европе АЭС со стороны российских войск.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси 6 августа предупредил, что обстрел АЭС «подчеркнул очень реальный риск ядерной катастрофы».
Гросси призвал все стороны конфликта проявлять «максимальную сдержанность» вблизи ядерной площадки.
Глава МАГАТЭ добавил, что «чрезвычайно важно», чтобы агентству был разрешен доступ к АЭС «для обеспечения технической поддержки ядерной безопасности».
Украинские власти обвинили российские войска в обстрелах территории Запорожской АЭС 5 и 6 августа.
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «ядерном терроре» и призвал ввести дополнительные международные санкции, на этот раз против ядерного сектора Москвы.
Российская сторона обвинила украинских военных в обстреле АЭС.
В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что Запорожская АЭС играет значительную роль при контрнаступлении украинских войск, поэтому российские войска будут продолжать ядерный шантаж.
На территории ЗАЭС базируются русские войска и, как говорят в центре, атомный объект используется армией РФ как прикрытие.
С 4 марта Запорожская АЭС захвачена российскими войсками. Также под оккупацией находится и город-спутник ЗАЭС – Энергодар.
Китай станет главным приоритетом ЦРУ вместо борьбы с терроризмом
Центральное разведывательное управление США переориентирует свою деятельность с борьбы против терроризма на Китай. Об этом рассказал замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн на закрытой встрече с руководителями контртеррористического отдела, о которой сообщает Associated Press.
По словам Коэна, США продолжат преследовать террористов, но теперь главный приоритет – постараться лучше понять Пекин и противостоять ему. На эти цели будет направляться всё больше денег и других ресурсов ЦРУ, что потребует их сокращения в других областях, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, говорят источники AP. Уточнить цифры невозможно, поскольку бюджет разведки засекречен.
В ЦРУ произошёл "тихий поворот", пишет AP: сотни сотрудников переводят на должности, связанные с Китаем, в том числе тех, кто ранее работал с террористической угрозой. Внутри агентства многие изучают китайский язык, и ЦРУ старается нанимать больше людей, говорящих по-китайски.
США давно обеспокоены растущими политическими и экономическими амбициями Китая. В США заявляли, что Пекин пытался влиять на американские выборы, занимался кибершпионажем и заключил в лагеря миллионы уйгуров – из мусульманского меньшинства, проживающего в китайском районе Синьцзян. Кроме того, в США опасаются, что в ближайшие годы Пекин попытается силой захватить самоуправляемый остров Тайвань, который Китай считает своей территорией.
Представители ЦРУ сообщили, что им нужно больше информации о Китае, в том числе потому, что они не смогли окончательно определить причину пандемии COVID-19. О происхождении вируса доподлинно неизвестно. Помимо этого, в ЦРУ надеются получить больше информации о китайских разработках новейших технологий. В США предполагают, что триллионы инвестиций Китая в квантовые науки, искусственный интеллект и другие технологии, вскоре изменят структуру экономики и методы ведения войн.
Сдвиг приоритетов поддерживают депутаты обеих партий и многие бывшие офицеры разведки. Член палаты представителей Джейсон Кроу, бывший армейский рейнджер, служивший в Афганистане и Ираке, считает, что в последние годы США слишком сосредоточились на борьбе с терроризмом.
"Гораздо большую экзистенциальную угрозу представляют Россия и Китай", – сказал Кроу. По его словам, террористические группировки "не разрушат американский образ жизни… так, как это может сделать Китай".
Мосгорсуд отклонил жалобу на арест для Ильи Яшина. Он останется в СИЗО
Мосгорсуд отклонил жалобу на меру пресечения для оппозиционного политика Ильи Яшина. Он остаётся в СИЗО по делу о фейках про российскую армию. Об этом сообщили адвокаты после заседания суда.
Во время заседания суда Яшин прямо в камере во время трансляции провёл пикет. Политик показал плакат с надписью "Нет войне".
Сегодняшний процесс объявили закрытым. По словам адвокатов, прокурор Анна Потычка отметила, что Яшин мог бы использовать открытый процесс для популяризации антивоенных идей.
В телеграме Яшина опубликована его речь на суде. Политик назвал заседание пустой формальностью, так как, по его мнению, всё решено от начала до конца. Яшин в очередной раз назвал свое преследование политическим.
"Многие уголовники мне кажутся более приятными людьми по сравнению с судьями, которые выносят заведомо противозаконные решения", - сказал Яшин. В конце речи политик отметил, что война с Украиной должна быть остановлена, а президент России Владимир Путин - отправлен в отставку.
- Уголовное дело против политика было возбуждено из-за эфира в YouTube, в котором он рассказал об убийствах в Буче. Яшин обвинял в них российских солдат и цитировал снятое в городе видео Би-би-си. Оппозиционеру грозит до 10 лет лишения свободы.
- 12 июля Яшина доставили в Главное следственное управление прямо из спецприёмника. Новое уголовное дело завели за несколько часов до окончания 15 суток ареста, назначенных якобы за неповиновение полицейским.
- Илья Яшин – один из немногих оппозиционных политиков, не уехавших из России после волны репрессий против сторонников Алексея Навального и начала российского вторжения на территорию Украины.
- Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Яшина политическим заключённым.
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В оккупированном Запорожье подписано распоряжение о референдуме
Подконтрольный российским властям глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении оккупированного региона в состав России. Об этом сообщают российские агентства ТАСС и РИА Новости.
Ранее сообщалось, что главы так называемых военно-гражданских администраций (ВГА) Херсонской и Запорожской областей, созданных после оккупации части этих регионов Украины российскими войсками, подписали документы о создании избирательных комиссий. Их состав пока не определён, но пророссийские власти регионов утверждают, что это будут "самые активные и неравнодушные жители". Комиссии будут использоваться в том числе и для проведения референдума о вхождении регионов в состав России.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия "закроет для себя любые шансы на переговоры" с украинскими властями, если начнёт проводить так называемые референдумы на оккупированных территориях.
Ранее представитель Белого дома заявлял, что в Вашингтоне наблюдают планы России аннексировать часть украинской территории и предупредили, что эти попытки не останутся для Москвы без последствий.
Российские войска контролируют почти всю территорию Херсонской области с областным центром и около 60 процентов территории Запорожской области, при этом город Запорожье остаётся под контролем Украины. Представители украинских властей заявляют, что все оккупированные территории будут освобождены.
"БесогонТВ" показал погибшего на войне в Украине заключённого
В программе "Вести" на государственном канале "Россия-1" показали отрывок из программы Никиты Михалкова "БесогонТВ", в котором режиссёр представил погибшего в Украине заключённого Константина Тулинова героем.
Таким образом, российские власти впервые фактически признали, что вербуют заключённых для участия в войне в Украине.
В начале июля "Важные истории" сообщили, что ЧВК "Вагнера" начала вербовать осужденных в петербургских колониях.
В "Бесогоне" Михалков описывает "трудный путь" Тулинова. В 16 лет он получил первый условный срок, за ним последовали реальный срок за покушение на убийство, "грабеж, наркотики и несколько ходок".
Весной , по словам режиссёра, Тулинов "подал прошение с просьбой отправить его на фронт", где 14 июля погиб. Показанный в видео "сослуживец" Тулинова утверждает, что тот подорвал себя вместе с тремя украинскими военными, чтобы остальные бойцы могли безопасно отступить.
По мнению Михалкова, Тулинов пожертвовал собой, чтобы искупить свою прошлую жизнь. Он также заявил, что "государство ответило Тулинову благодарностью за его подвиг". По словам Михалкова, погибшего помиловали, он был приравнен к участнику боевых действий, так что его семье полагаются льготы и выплаты.
По данным основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, Константин Тулинов был участником "актива" в петербургском СИЗО "Кресты", который пытал арестованных. "Фонтанка" писала, что Тулинов по прозвищу "Рыжий"играл "одну из главных ролей" в активе.
В 2019 году Осечкин опубликовал видео с избиением людей в "Крестах". По словам правозащитника, заключённым, которые сотрудничали с администрацией СИЗО, создавали льготные условия содержания, в том числе позволяли иметь мобильные телефоны и есть домашнюю еду. Осечкин также публиковал фотографию арестантов, у которых были футболки с надписью "Актив УФСИН един". (АУЕ — движение "арестантский уклад един" — признано в России экстремистской организацией). В такой футболке позировал и Тулинов. На этой фотографии на груди и шее молодого человека видна татуировка Креста, её также можно заметить на одной из фотографий в сюжете программы "БесогонТВ" Никиты Михалкова.
В мае 2021 года суд в Санкт-Петербурге приговорил Тулинова и двух его подельников к лишению свободы на сроки до 14 лет за избиение содержащегося в СИЗО, съемку побоев на видео и вымогательство.
Мария Захарова: «Женевские дискуссии стали заложником геополитики»
Женевские дискуссии стали заложником геополитики, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На сайте российского ведомства опубликован комментарий Захаровой «к очередной годовщине августовских событий 2008 года на Южном Кавказе».
В заявлении Захарова указывает, что «последствием отражения грузинской агрессии» в 2008 году стал запуск в Швейцарии «нового переговорного трека – Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности».
«Во многом благодаря именно данному формату в регионе удавалось поддерживать приемлемый уровень стабильности и безопасности. Однако в последнее время на этой важной диалоговой площадке возобладал политически мотивированный подход со стороны отдельных «игроков», движимых своими эгоистичными интересами. В результате Женевский формат оказался фактически «замороженным». Вот уже восемь месяцев не удается провести очередной, 56-й по счету, раунд Женевских дискуссий, дважды откладывавшийся в текущем году. Причем, за прошедшее с предыдущего раунда (декабрь 2021 г.) время мы так и не получили внятных разъяснений причин простоя переговорного формата. Нынешняя активность сопредседателей больше напоминает имитацию усилий по разблокированию переговоров, чем искреннее стремление добиться реального прогресса в этом вопросе», – говорит Захарова.
В МИД РФ вновь указали на необходимость проводить переговоры в «более нейтральном месте».
«Истинная подоплека «игр» вокруг Женевских дискуссий для нас очевидна: это «месть» Москве в рамках общей линии коллективного Запада на «изоляцию» России за проводимую ею специальную военную операцию на Украине. Тем самым Женевские дискуссии стали заложником геополитики. Надеемся, наши партнеры отдают себе отчет в том, что введенными против России нелегитимными санкциями и другими ограничительными мерами Евросоюз (в качестве одной из организаций-сопредседателей), США (государство-участник), а также Швейцария (принимающая страна) создают дополнительные серьезные трудности для и без того непростой работы в рамках Женевских дискуссий, чем дискредитируют сам формат и изначальный выбор места проведения встреч.
Взяв на вооружение в качестве инструментов давления на Россию транспортные и визовые препятствия для членов нашей делегации, западные партнеры в одностороннем порядке меняют «правила игры» и сами делают актуальным вопрос о переносе регулярных заседаний из Женевы в приемлемое для всех участников более нейтральное место.
Пока же перспективы проведения отложенного раунда по-прежнему остаются туманными. Это – не наш выбор. Вся ответственность за срыв переговорного процесса и его последствия полностью ложатся на инициаторов таких деструктивных действий и тех, кто им потакает», – говорится в заявлении Марии Захаровой.
- Встреча в Женеве, запланированная на конец марта текущего года, была отложена из-за российского вторжения в Украину. В Москве считают, что переговоры должны проходить в «более нейтральном месте». Идею поддержали в Сухуми и Цхинвали.
ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по позициям армии РФ в Мелитополе
Украинские войска в ночь на 8 августа нанесли удар ракетами HIMARS по пунктам временной дислокации российских сил на промышленных площадках в Мелитополе в Запорожской области Украины. Об этом сообщил украинский мэр оккупированного города Иван Федоров.
По данным украинских властей, уничтожено "значительное" количество военной техники, погибли более 100 российских военнослужащих.
Министерство обороны России не комментировало сообщения о гибели военных и уничтожении техники.
При этом представитель оккупационных властей Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что российские системы противовоздушной обороны отразили удар ВСУ в Мелитополе.
В то же время, по информации Фёдорова, на прошлой неделе значительную часть ПВО российская армия передислоцировала из Мелитополя в Херсон - после нескольких обстрелов Антоновского моста через Днепр, по которому снабжается группировка российских войск на правом берегу реки. Сегодня ВСУ нанесли новый удар по мосту.
Мелитополь был оккупирован российскими войсками в начале вторжения в Украину. В конце июля украинские военные вывели из строя железную дорогу в районе Мелитополя. Кроме того, удар был нанесён по аэродрому в окрестностях города.
Оккупационные власти неоднократно заявляли о подготовке референдумов о присоединении к России Херсонской и Запорожской областей Украины. По планам Москвы они должны пройти в сентябре.
Из порта Южный под Одессой впервые с начала войны вышел сухогруз
Из порта Южный под Одессой впервые с начала войны вышел корабль с украинским продовольствием. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
Сухогруз следует в Италию. Он объединился в караван с балкером, вышедшим из порта "Черноморск" в Нидерланды. На борту обоих судов 60 тысяч тонн продовольствия.
По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, теперь для экспорта сельхозпродукции задействованы все порты Большой Одессы, из которых налажен экспорт в рамках так называемой зерновой сделки. Её заключили в Стамбуле 22 июля представители России и Украины при содействии ООН и Турции.
Согласно подписанным документам, в Черном море должны быть разблокированы три украинских порта: Одесса, Черноморск и Южный. Москва и Киев гарантируют прекращение огня на маршруте прохода грузовых судов.
7 августа в украинский порт прибыло первое с начала войны судно под загрузку. Таким образом, "зерновой коридор" заработал в двух направлениях – на выход и на вход в порты Украины".
- Из-за войны России с Украиной в заблокированных черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Срыв экспорта украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции стал одним из факторов роста мировых цен на продовольствие, считают эксперты. ООН предупреждает об опасности голода в развивающихся странах Африки и Азии, которые в значительной мере зависят от импорта украинского зерна.
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Китай объявил о новых военных учениях возле Тайваня
Китай объявил о новых военных учениях в воздушном пространстве и акваториях вокруг Тайваня. Предыдущие учения в знак протеста против визита на остров делегации США планово закончились накануне, в воскресенье.
В ходе объявленных учений будут отрабатываться противолодочные и штурмовые операции в море, сообщило китайское военное командование. Их продолжительность и точное место пока неизвестны, однако Тайвань уже ослабил ограничения на полёты возле площадок предыдущих китайских манёвров.
Завершившиеся в воскресенье, 7 августа, военные учения Китая проводились в знак протеста против визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в составе американской делегации. Учения стали крупнейшими в истории современного Китая.
Во время учений китайские военные корабли, истребители и беспилотники маневрировали вокруг острова и даже ненадолго пересекли неофициальную границу с Тайванем. Также Китай заявил о "нанесении точечных ударов" по Тайваньскому проливу, отметив, что "ожидаемые результаты были достигнуты".
В ответ Тайвань обвинил Китай в "репетиции атаки" на остров. Министерство обороны Тайваня заявило, что направило самолёты и суда, чтобы отреагировать "соответствующим образом".
- Накануне предыдущих учений китайский МИД предупреждал, что Пекин расценит визит Пелоси как подрыв своего суверенитета, и пригрозил Вашингтону серьёзными последствиями.
- Власти Китая считают Тайвань своей территорией и декларируют намерение воссоединиться с ней. США не признают Тайвань независимым государством, как и большая часть стран ООН, однако выступают резко против угроз Китая присоединить остров силой.
Гарибашвили о войне 2008 года: «Это было предательство Саакашвили»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили возложил ответственность за российско-грузинскую войну 2008 года на экс-президента Михаила Саакашвили.
«Неразумная политика бывшего президента Саакашвили, фактического владельца вашего телевидения, его непродуманные провокационные шаги, обусловили то, что они не смогли предотвратить эту трагическую войну», — сказал Гарибашвили.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», премьер сделал это заявление во время беседы с журналистами на братском кладбище Мухатгверди, где возложил венки в память о погибших в августовской войне.
Он назвал Саакашвили и его команду «предателями, которые принесли в жертву страну, народ и военных».
Также Гарибашвили заявил, что после войны правительство Саакашвили никак не работало над организацией санкций, а вместо этого в одностороннем порядке отменило визовый режим с Россией, передало стратегические объекты российским компаниям и поддержало Россию при вступлении в ВТО.
«Вы помните – тогда мы услышали, что у русских денег нет запаха», — заявил премьер.
Кроме того, Гарибашвили призвал «не спекулировать» вопросом о дате начала августовской войны.
«Очень жаль, что нам приходится говорить о датах. Хочу сказать одно, что мы все здесь собрались для того, чтобы еще раз склонить головы перед нашими героями. А в остальном, прошу всех – прекратить разговоры и спекуляции по поводу дат», – сказал Гарибашвили.
«Хочу напомнить, что дата – 8 августа, никогда не становилась предметом рассмотрения. Бывшее правительство всегда приходило сюда 8 августа. Вообще, это неудобно, тут стоят члены семьи наших героических военнослужащих, а мы говорим о датах», – подчеркнул Гарибашвили.
- Премьер, председатель парламента и члены правительства сегодня посетили братское кладбище в Мухатгверди, где похоронены погибшие во время августовской войны военнослужащие.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили возложила венки к мемориалу героев в селе Шиндиси накануне. Президент присутствовала на панихиде по погибшим на войне в селе Никози, которую провел митрополит Никозский и Цхинвальский Исайя.
- Многие в Грузии считают, что отмечать дату начала августовской войны надо 7, а не 8 августа. Именно 7 августа были зафиксированы первые факты прохода российских танков через Рокский тоннель. Тот факт, что правительство отмечает дату начала войны 8 августа, в оппозиционных СМИ считают влиянием российской пропаганды.
В Абхазии не выходит на связь главный санитарный врач Людмила Скорик
Главный санитарный врач самопровозглашенной республики Абхазия Людмила Скорик не выходит на работу. Об этом "Эху Кавказа" сообщили в абхазском Минздраве.
Людмила Скорик не выходит на связь и не отвечает на телефонные звонки, заявили в ведомстве. При этом санитарный врач не сообщила руководству Министерства здравоохранения о причинах не выхода на работу.
В ведомстве также отметили, что Скорик не пришла на совещание к министру здравоохранения по эпидемиологической обстановке, хотя и была заранее предупреждена о мероприятии.
Со стороны Минздрава проводится служебная проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие меры, заявили в пресс-службе ведомства.
В Генпрокуратуре пока не комментируют ситуацию.
Дозвониться Людмиле Скорик по телефону корреспонденту "Эха Кавказа" не удалось.
В Финляндии демонтировали подаренный СССР памятник
В Хельсинки демонтировали памятник "Мир во всем мире", который Советский Союз подарил Финляндии в 1989 году. Об этом сообщает телекомпания Yle.
Бронзовый монумент высотой шесть с половиной метров символизирует мир между континентами. Скульптуру подняли с помощью тросов и переместили на баржу, чтобы доставить на хранение в Художественный музей Хельсинки. Власти города совместно с культурным учреждением решат дальнейшую судьбу скульптуры.
По данным YLE, демонтаж советского памятника связан с планами по реорганизации движения транспорта на площади и улице, где он установлен. На его месте собираются проложить тротуар.
Памятник открыли 14 января 1990 года, спустя несколько дней после падения Берлинской стены. Монумент изображает людей разных континентов, держащих одной рукой глобус. Памятник неоднократно становился жертвой вандалов, которые пытались его закрасить. Кроме того, в 2010 году неизвестные пытались взорвать скульптуру.
В середине июня городской совет финского города Котка разрешил убрать из центра города памятник Владимиру Ленину, полученный в подарок от Таллина в 1979 году. Решение обосновали тем, что монумент оскорбляет память жертв "советских военных преступлений". Это был последний крупный монумент революционеру в стране.
Ранее решение об устранении советских памятников из публичного пространства приняло правительство Эстонии. В стране остаётся до 400 монументов советской эпохи.
ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту в Херсоне
В ночь на 8 августа был нанесен новый удар по Антоновскому мосту через Днепр в оккупированном российской армией Херсоне. Там сгорела техника строителей, которые ремонтировали мост после предыдущих обстрелов. Открытие моста будет отложено, сообщил журналистам замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Ранее мост получал повреждения в результате обстрела со стороны Украины и был закрыт для грузового транспорта. После обстрела в ночь с 26 на 27 июля он был полностью закрыт. Удар был нанесён с помощью установок HIMARS. На опубликованных видео можно заметить, что дорожному полотну был нанесён значительный ущерб. Опоры моста не рухнули. Российские военные навели понтонные переправы в Херсонской области, - в попытке компенсировать потерю сообщения через Антоновский мост. На самом мосту ведутся ремонтные работы.
Антоновский мост - единственный в Херсоне мост через Днепр, он соединяет Херсон с левобережьем Днепра. Его протяженность - около полутора километров, ширина - 25 метров.
Мост контролируется войсками России и является одной из ключевых переправ через Днепр. По нему снабжается группировка российских войск на правом берегу реки. Если мост будет разрушен, российская группировка в городе останется без связи и снабжения.
«Нынешние власти Грузии не станут вступать в противоборство с такой державой, как Россия»
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-президент страны Дмитрий Медведев в интервью ТАСС заявил, что не сомневался и не сомневается в правильности решения о вводе российских войск на территорию Грузии в 2008 году. Кроме того, он оправдал и российское вторжение в Украину.
«К сожалению, и в Грузии, и на Украине власти этих стран не оставили России выбора, сорвав процессы политического урегулирования этих конфликтов. И мы осознанно пошли на военное вмешательство», – сказал он.
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Медведев в интервью назвал «кровавым придурком», «безумным фриком» и «дурилкой картонной».
«Мы не могли просто утереть слезы и склонить голову перед кровавым придурком, бросив ему на растерзание людей. То, что мы действовали правильно, подтвердил весь последующий ход событий. В том числе — бесславный провал агрессивных доктрин, которые с таким апломбом и напором пытался провести в жизнь их убогий вожак. Спустя короткое время его отверг собственный же народ. Впрочем, без дела он долго не был и с радостью продался «оранжевым» деятелям на Украине. Плоды их русофобской политики мы видим сегодня в этой стране», – заявил российский политик.
Медведев также считает, что нынешние власти Грузии «не будут вступать в противоборство с такой державой, как Россия».
«По поводу новой возможной агрессии Грузии против отделившихся от нее территорий – это невозможно. Для нас сегодня Абхазия и Южная Осетия – это самостоятельные государства, с которыми мы выстроили дружественные отношения и где находятся наши военные базы. И это хорошо понимают нынешние власти Грузии. Они не станут еще раз испытывать судьбу и вступать в противоборство с такой державой, как Россия», – добавил Медведев.
Он также считает, что Украине и Грузии «не видать членства ни в НАТО, ни в Евросоюзе, куда можно попасть только сквозь узкое отверстие Североатлантического альянса».
Блинкен: Россия должна отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что неспровоцированное вторжение России в Украину в этом году подчеркивает необходимость проявления солидарности между народами Грузии и Украины.
Как сообщает «Голос Америки», Блинкен выступил с заявлением по поводу 14-й годовщины вторжения России в Грузию в 2008 году.
«С 2008 года мы вспоминаем тех, кто был убит и ранен российскими войсками. На протяжении десятилетий граждане Грузии в Абхазии и Южной Осетии жили под российской оккупацией, десятки тысяч людей были перемещены, подверглись преследованиям и обнищали. У них были отняты жизни и средства к существованию», – говорится в заявлении главы американского внешнеполитического ведомства.
Госсекретарь подчеркнул, что агрессивные действия России, включая дезинформацию, строительство заграждений, обозначающих так называемую «границу», которые препятствуют передвижению грузинского народа внутри своей страны и массовое перемещение населения, приводят к неисчислимым лишениям и разрушениям.
«Россия должна нести ответственность за обязательства, взятые на себя в рамках прекращения огня в 2008 году: отвести свои войска на позиции, существовавшие до конфликта, и обеспечить беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи. Она также должна отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии. Это необходимо для того, чтобы сотни тысяч внутренне перемещенных лиц могли безопасно и с достоинством вернуться в свои дома. Мы неизменно поддерживаем народ Грузии в его стремлении защитить свой суверенитет и территориальную целостность и найти мирное решение конфликта», – говорится в заявлении, опубликованном Госдепартаментом.
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