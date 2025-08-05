Politico: ЕС готовит санкции против Китая за поддержку войны в Украине

Евросоюз готовится ввести санкции против Китая за его поддержку войны России против Украины, сообщает во вторник издание Politico со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

В публикации отмечается, что данное решение последовало за июльским сообщением агентства Reuters о том, что китайские двигатели для беспилотников тайно поставлялись в Россию через подставные компании под видом «промышленных холодильных установок», чтобы обойти санкции.

Источник Politico назвал сведения Reuters «точными и демонстрирующими то, что Китай усиливает свою роль». «Можно смело сказать, что без поддержки Китая война сейчас бы выглядела совершенно иначе», — отметил анонимный собеседник издания.

Пятнадцать стран Евросоюза обратились к Пекину с запросом по поводу упомянутых поставок. Китай либо отрицал свою причастность, либо отказывался от комментариев.

Введение санкций планируется после августа. Одновременно подчёркивается, что ЕС не намерен отказываться от дальнейшего диалога с Пекином.

В одобренный в июле 18-й пакет санкций ЕС против России были внесены семь китайских компаний, ведущих торговлю с Россией, а также китайские банки Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank, отмечает «КоммерсантЪ». Власти Китая назвали ограничения беспочвенными и пообещали ответные меры для защиты прав и интересов своих структур.