Politico: премьер Китая не стал встречаться с Зеленским в Давосе

Встречи представителей Китая и Украины на полях Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) не будет. Об этом сообщает издание Politico, утверждая, что речь идет о неприятном сюрпризе для Киева. Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял о важности присоединения Китая к дискуссиям по вопросу о так называемой формуле мира, предложенной Киевом, и не исключал возможности встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой Госсовета (премьер-министром) Китая Ли Цяном.

Китай, однако, не принял участия в прошедшей в Давосе встрече советников по национальной безопасности, посвященной путям завершения войны в Украине, а Ли Цян не встретился с Зеленским. Как пишет Politico, это стало еще одним знаком того, что Пекин поддерживает Москву и не намерен оказывать давление на Россию с целью побудить ее завершить войну. Источники издания в администрации США утверждают, что Китай отказался от встречи сознательно, отвергнув запрос Украины, и речь не идет о простом «несовпадении графиков». Источник в украинской делегации сказал, что украинская сторона не просила о встрече. Официальный Пекин, как и Киев, это не комментировали.

В своем выступлении на форуме Ли Цян говорил главным образом об экономике, представляя Китай как «спокойную гавань» в нынешней непростой международной обстановке. Зеленский же призывал участников форума помочь Украине в противостоянии с Россией. Президент Украины встретился с госсекретарем и советником по национальной безопасности США и с главой Еврокомиссии. Какие-либо подробности переговоров не известны. Politico также отмечает, что, несмотря на позицию Китая, Зеленский в Давосе был в центре внимания прессы и многочисленных участников форума.

Китай формально не признает российскую попытку аннексии украинских регионов и призывает к прекращению войны. В то же время, Пекин не критикует Россию и не обвиняет ее в развязывании войны в Украине, а намекает на ответственность США и их союзников. Китай выдвигал в прошлом году собственную мирную инициативу, однако речь шла по сути о наборе пожеланий без какой-либо конкретики.