Politico: США опасаются вторжения Азербайджана в Армению

Госдепартамент США опасается вторжения Азербайджана на юг Армении в ближайшие недели. Об этом группе американских депутатов сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Politico со ссылкой на источники.

Разговор, как утверждается, состоялся еще 3 октября. На нем Блинкен обсуждал с членами Палаты представителей возможные меры в отношении Азербайджана в ответ на его военную операцию в Нагорном Карабахе, после которой регион покинула большая часть армянского населения. Среди прочего Блинкен отметил, что Госдепартамент не планирует продлевать законодательную оговорку, с 2002 года позволявшую США поставлять оружие Баку.

Спустя несколько дней после брифинга один из его участников депутат Фрэнк Пэллон написал в иксе (бывшем твиттере), что президент Азербайджана Ильхам Алиев «продвигается в достижении своей цели – захватить Южную Армению», так как «его режим ободрился после того, как столкнулся с незначительными последствиями» своей операции в Карабахе.

Алиев много лет говорит о Зангезурском коридоре (в Армении не признают это название) – гипотетическом транспортном пути между основной территорией Азербайджана и его Нахичеванским эксклавом по территории южной Армении. В 2021 году Алиев угрожал создать его силой. Открытие коридора упоминал и президент Турции, которая поддерживает Азербайджан, Реджеп Эрдоган, говоря о возможности подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Об открытии транспортных путей в регионе, без упоминаний конкретных маршрутов, говорилось и в совместном заявлении лидеров Армении, Азербайджана и России от ноября 2020 года.

«В Армении это воспринимается как территориальные претензии и требование экстерриториального коридора», – заявил недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил, что если коридор и будет, то только под юрисдикцией Армении.

Азербайджан отрицает возможность вторжения в Армению, пишет Politico, цитируя советника Алиева по внешней политике Хикмета Гаджиева.