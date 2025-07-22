Полицейские пришли с обысками в офис российского телеграм-канала «База»

Полицейские пришли с обыском в офис телеграм-канала «База» и в квартиру главного редактора Глеба Трифонова. Об этом сообщает редакция канала.

Ни главный редактор, ни сотрудники издания, которые находились в офисе, не выходят на связь. Соседи Трифонова рассказали, что его увезли в неизвестном направлении.

Что стало поводом для проведения обыска, пока неясно. В Следственном комите сообщили о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. По версии следствия, полицейские передавали информацию, которая «затем публиковалась на одном из каналов мессенджера Телеграм».

В рамках этого дела прошли обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Связан ли обыск в офисе «Базы» с этим делом, пока неизвестно.