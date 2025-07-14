Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Голоса

«Полицейским будет очень просто подбросить наркотические вещества молодым людям»

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

«Грузинская мечта» приняла несколько законодательных изменений, ужесточающих наркополитику. Правозащитники считают, что в стране возродится практика насильственного тестирования. Многих участников проевропейских акций в Тбилиси задерживают по делам о наркотиках, при этом сами фигуранты утверждают, что запрещенные вещества были им подброшены, как это происходило раньше. Что думают об ужесточении наркополитики в Грузии пользователи социальных сетей, узнавал Серго Брегвадзе.

Почему, по вашему мнению, «Грузинская мечта» именно сейчас начинает ужесточать наркополитику?

Георгий: «Честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос. Когда «Грузинская мечта» начала арестовывать активистов, мне показалось, что ужесточение наркополитики – еще один репрессивный шаг, направленный на контроль проевропейских демонстрантов. Однако сейчас полиция задерживает людей не только на акциях, но просто всех подряд. Насильно приводят их в лаборатории на экспертизы. Я не понимаю, что они пытаются этим доказать. Может, это политика нового министра – все должны бояться полиции. Может, и электорату своему хотят показать, что вот так они активно борются с наркоманией в стране. А может показывают Европе, что перекрывают наркотрафик, проходящий через Грузию. В общем, почему точно они это делают, я не знаю».

Они уже давно вышли за все рамки дозволенного

Мари: «По моему мнению, им сейчас нужно как можно больше законов, которые бы были поводом для задержания участников акций. Не потому, что кто-то из демонстрантов употребляет наркотики, а потому, что подбросить наркотические вещества молодым людям для полицейских будет очень просто. Стоит готовиться к тому, что на акциях в будущем силовики будут пытаться таким образом подставить людей. Они уже давно вышли за все рамки дозволенного и из-за безнаказанности чувствуют, что им всё разрешенно, в том числе арестовывать невиновных борцов за будущее Грузии. Будут задерживать людей, а затем отправлять их в тюрьмы».

Саба: «Либерализация наркополитики – это была тема, которую «Грузинская мечта» продвигала во время своих ранних предвыборных кампаний. Тогда они понимали, что это модное направление и получили много голосов. Теперь в стране модно говорить о здоровье и чистоте, вот и начинают работать в направлении ужесточения наркополитики. Цель у них остается прежняя – получить больше поддержки от населения. Думаю, они хорошо знают, что беспокоит население в конкретные моменты, и используют это в свою пользу. Для них неважно, что они говорили год назад, главное, чтобы в это поверил народ, а сами могут сказать одно, а сделать другое, и доказывать, что к этому их принудил какой-то непонятный и неизвестный Deep State. Эти люди, давно доказали, что доверять им нельзя, я так считаю».

Михаил: «Это явно неспроста принятое решение. Можно говорить что угодно, но в Грузии очень много наркоманов, а коноплю курит, наверное, большая часть молодежи. Раньше пытались легализовать легкие наркотики и ни к чему хорошему это не привело. Почему именно сейчас? Понятно, что из-за акций. Как оказалось, там появляется очень много наркоманов, а также туда ходит молодежь, на которую они могут повлиять. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы наказывать злоумышленников за такие действия. Все согласятся, что стране нужно здоровое подрастающее поколение, всё очень просто».

Это практика 90-х годов прошлого столетия

Кристина: «Этот закон, принятый «Грузинской мечтой», позволит им задерживать всех неугодных людей. Они и сейчас это делают, сколько участников акций заявляли, что им подбросили наркотики, а затем арестовали. Это практика 90-х годов прошлого столетия, когда тех, кто отказывался подчиняться - подставляли. Бидзине Иванишвили комфортнее живется в условиях, когда ему поклоняются все, а тех, кто не желает этого делать, он отправляет в тюрьму. Сейчас у него появился еще один способ это сделать. Я не знаю, что будет дальше».

Темо: «Сами раньше принимали законы, разрешающие населению употреблять и даже хранить легкие наркотики, а сейчас всё ужесточают. «Грузинская мечта», как правило, не принимает никаких законов, которые бы не касались их личной выгоды, значит, и тут они думают не о здоровье людей, а о том, что должно принести им выгоду. Они очень хорошо манипулируют населением, вот и сейчас, скорее всего приняли законы, которые помогут им показать населению, что они о нем заботятся. Заявят сейчас, что поймали 500 наркоманов, что все они связаны с активистами и оппозицией. Наверное, просто в очередной раз постараются завоевать доверие граждан. Повторюсь, то, что у них какие-то благие намерения – это бред».

Во всех демократических странах мира движутся в сторону либерализации законодательства

Бесо: «С самого начала скажу, что я сторонник либерализации наркополитики. Мне очень не нравится, что каждый день в стране задерживают десятки людей, целые группы, якобы за наркопреступления. «Грузинская мечта» почему-то думает, что народ будет радоваться тому, что кого-то посадят на 20 лет в тюрьму, тем более молодежь, испортят им всю жизнь. Сейчас происходит то, что происходило 10 лет назад. Во всех демократических странах мира движутся в сторону либерализации законодательства, это не значит, что их правительства не желают, чтобы у них был здоровый народ. Просто они понимают, что политика жестокого наказания не поможет ситуации. Вполне возможно, что весь этот черный бизнес они просто хотят взять в свои руки».

Подписывайтесь на нас в соцсетях

Форум

XS
SM
MD
LG