«Грузинская мечта» приняла несколько законодательных изменений, ужесточающих наркополитику. Правозащитники считают, что в стране возродится практика насильственного тестирования. Многих участников проевропейских акций в Тбилиси задерживают по делам о наркотиках, при этом сами фигуранты утверждают, что запрещенные вещества были им подброшены, как это происходило раньше. Что думают об ужесточении наркополитики в Грузии пользователи социальных сетей, узнавал Серго Брегвадзе.

Почему, по вашему мнению, «Грузинская мечта» именно сейчас начинает ужесточать наркополитику?

Георгий: «Честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос. Когда «Грузинская мечта» начала арестовывать активистов, мне показалось, что ужесточение наркополитики – еще один репрессивный шаг, направленный на контроль проевропейских демонстрантов. Однако сейчас полиция задерживает людей не только на акциях, но просто всех подряд. Насильно приводят их в лаборатории на экспертизы. Я не понимаю, что они пытаются этим доказать. Может, это политика нового министра – все должны бояться полиции. Может, и электорату своему хотят показать, что вот так они активно борются с наркоманией в стране. А может показывают Европе, что перекрывают наркотрафик, проходящий через Грузию. В общем, почему точно они это делают, я не знаю».

Они уже давно вышли за все рамки дозволенного

Мари: «По моему мнению, им сейчас нужно как можно больше законов, которые бы были поводом для задержания участников акций. Не потому, что кто-то из демонстрантов употребляет наркотики, а потому, что подбросить наркотические вещества молодым людям для полицейских будет очень просто. Стоит готовиться к тому, что на акциях в будущем силовики будут пытаться таким образом подставить людей. Они уже давно вышли за все рамки дозволенного и из-за безнаказанности чувствуют, что им всё разрешенно, в том числе арестовывать невиновных борцов за будущее Грузии. Будут задерживать людей, а затем отправлять их в тюрьмы».

Саба: «Либерализация наркополитики – это была тема, которую «Грузинская мечта» продвигала во время своих ранних предвыборных кампаний. Тогда они понимали, что это модное направление и получили много голосов. Теперь в стране модно говорить о здоровье и чистоте, вот и начинают работать в направлении ужесточения наркополитики. Цель у них остается прежняя – получить больше поддержки от населения. Думаю, они хорошо знают, что беспокоит население в конкретные моменты, и используют это в свою пользу. Для них неважно, что они говорили год назад, главное, чтобы в это поверил народ, а сами могут сказать одно, а сделать другое, и доказывать, что к этому их принудил какой-то непонятный и неизвестный Deep State. Эти люди, давно доказали, что доверять им нельзя, я так считаю».

Михаил: «Это явно неспроста принятое решение. Можно говорить что угодно, но в Грузии очень много наркоманов, а коноплю курит, наверное, большая часть молодежи. Раньше пытались легализовать легкие наркотики и ни к чему хорошему это не привело. Почему именно сейчас? Понятно, что из-за акций. Как оказалось, там появляется очень много наркоманов, а также туда ходит молодежь, на которую они могут повлиять. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы наказывать злоумышленников за такие действия. Все согласятся, что стране нужно здоровое подрастающее поколение, всё очень просто».

Это практика 90-х годов прошлого столетия

Кристина: «Этот закон, принятый «Грузинской мечтой», позволит им задерживать всех неугодных людей. Они и сейчас это делают, сколько участников акций заявляли, что им подбросили наркотики, а затем арестовали. Это практика 90-х годов прошлого столетия, когда тех, кто отказывался подчиняться - подставляли. Бидзине Иванишвили комфортнее живется в условиях, когда ему поклоняются все, а тех, кто не желает этого делать, он отправляет в тюрьму. Сейчас у него появился еще один способ это сделать. Я не знаю, что будет дальше».

Темо: «Сами раньше принимали законы, разрешающие населению употреблять и даже хранить легкие наркотики, а сейчас всё ужесточают. «Грузинская мечта», как правило, не принимает никаких законов, которые бы не касались их личной выгоды, значит, и тут они думают не о здоровье людей, а о том, что должно принести им выгоду. Они очень хорошо манипулируют населением, вот и сейчас, скорее всего приняли законы, которые помогут им показать населению, что они о нем заботятся. Заявят сейчас, что поймали 500 наркоманов, что все они связаны с активистами и оппозицией. Наверное, просто в очередной раз постараются завоевать доверие граждан. Повторюсь, то, что у них какие-то благие намерения – это бред».

Во всех демократических странах мира движутся в сторону либерализации законодательства

Бесо: «С самого начала скажу, что я сторонник либерализации наркополитики. Мне очень не нравится, что каждый день в стране задерживают десятки людей, целые группы, якобы за наркопреступления. «Грузинская мечта» почему-то думает, что народ будет радоваться тому, что кого-то посадят на 20 лет в тюрьму, тем более молодежь, испортят им всю жизнь. Сейчас происходит то, что происходило 10 лет назад. Во всех демократических странах мира движутся в сторону либерализации законодательства, это не значит, что их правительства не желают, чтобы у них был здоровый народ. Просто они понимают, что политика жестокого наказания не поможет ситуации. Вполне возможно, что весь этот черный бизнес они просто хотят взять в свои руки».

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