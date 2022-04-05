Полиция Германии заявила о закрытии крупнейшего российского магазина в даркнете

В Тбилисском городском суде огласили приговор по делу о насилии над журналисткой телекомпании «Пирвели» Мирандой Багатурия и оператором Лексо Лашкарава.

Все шестеро обвиняемых – Давид Куталадзе, Торнике Давлашеридзе, Гия Гигуашвили, Цотне Чихладзе, Отар Гелашвили и Акакий Накашидзе – были приговорены к пяти годам лишения свободы.

Судья Нино Элиэшвили признала обвиняемых виновными по всем пунктам обвинения. Переквалификацию дела допустили только в отношении Цотнэ Чихладзе – он также был признан виновным в насилии в отношении оператора Общественного вещателя Ильи Твалиашвили, который получил сильное повреждение глаза и перенес сложную операцию.

Сегодня же Тбилисский городской суд завершил рассмотрение еще двух дел по факту массового избиения журналистов 5 июля 2021 года. К тюремному заключению были приговорены 13 человек:

Ромео Кекутия – 1 год и 3 месяца

Георгий Кахиани – 1 год и 3 месяца

Георгий Наскидашвили – 1 год и 3 месяца

Илья Кебадзе – 1 год и 2 месяца

Темур Хараули – 1 год и 2 месяца

Заза Мчедлидзе – 1 год и 3 месяца

Тедо Бурдули – 3 года

Георгий Царуашвили – 1 год и 3 месяца

Гено Германишвили – 3 года

Георгий Маградзе – 1 год и 3 месяца

Заза Чаава – 1 год

Георгий Хечуашвили – 3 года

Мурад Девларишвили – 1 год.

Еще один обвиняемый – Ушанги Датунашвили, приговорен к выплате штрафа в размере 5 тысяч лари.

Лексо Лашкарава был одним из 53 журналистов, подвергшихся нападению гомофобной группировки 5 июля в Тбилиси. Беспорядки в центре столицы начались несмотря на то, что ЛГБТ-активисты отказались от планов провести в Тбилиси свое мероприятие — «Марш достоинства». Вместо ЛГБТ-активистов радикально настроенные группы гомофобов стали нападать на журналистов – репортеров, операторов и фотографов, которые освещали акцию. Они также устроили погромы в офисах нескольких общественных организаций.

Журналистка Миранда Багатурия сообщила, что на их группу напали в то время, когда они снимали погром офиса гражданских активистов «Сирцхвилиа». Девушка рассказала, что оператор Лексо Лашкарава вступился за нее, после чего его стали избивать около 20 человек, которые бросили его «лежать в луже крови».

Оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице. Через шесть дней после избиения Лексо Лашкарава скончался дома – утром умершего в постели обнаружила мать.

После смерти Лексо Лашкарава в Тбилиси и других крупных городах Грузии прошли гражданские протесты. Журналисты выразили солидарность пострадавшим во время погрома 5 июля коллегам и потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили, обвинив его в неспособности защитить конституционные права граждан, меньшинств и журналистов.

Между тем Бюро экспертизы считает, что причиной смерти Лашкарава стала острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, вызванная наркотической интоксикацией. Члены семьи Лашкарава, телекомпания «Пирвели» и представлявшая его интересы правозащитная организация Ассоциация молодых юристов Грузии выразили недоверие этому расследованию, напоминает агентство «Новости-Грузия».