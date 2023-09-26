Полиция Латвии будет штрафовать за надписи «Я русский» на автомобилях

Полиция Латвии предупредила об административной ответственности граждан, размещающих на личном автотранспорте «провокационные надписи на русском языке», к которым ведомство отнесло фразы «Я русский» или «Я русская». Такие действия могут быть расценены как «пропаганда военных преступлений, совершённых государством-агрессором в Украине».

«Учитывая текущую геополитическую ситуацию и войну России в Украине не допускается любая героизация военной агрессии», – говорится в соцсети X (твиттер) латышской полиции.

Отмечается, что при выявлении наклеек сотрудники правоохранительных органов будут требовать немедленно их снять, а при установлении нарушения закона граждане, разместившие «провокационные надписи», будут подвергнуты штрафу.