Политзаключённая Мария Колесникова стала лауреатом премии Гавела

Белорусский оппозиционный политик Мария Колесникова, осуждённая недавно судом в Минске к длительному сроку лишения свободы и признанная политзаключённой, стала лауреатом премии имени Вацлава Гавела.

Премию учредила Парламентская ассамблея Совет Европы, она ежегодно вручается защитникам прав человека. О присуждении премии Колесниковой было объявлено на сессии ПАСЕ, которая в понедельник открылась в Страсбурге. На сессии выступила сестра Колесниковой - Татьяна Хомич.

Как было сказано на заседании, Колесникова получила премию за то, что "продемонстрировала истинную отвагу и готовность рисковать собой во имя дела, которое она поставила выше собственной безопасности".

Колесникова была одним из лидеров протестов против власти Александра Лукашенко после выборов президента Беларуси в августе 2020 года. В сентябре прошлого года её задержали и попытались вывезти на территорию Украины, однако она порвала паспорт и сорвала этот план. Тогда её официально арестовали и предъявили обвинения по нескольким уголовным статьям, в том числе о заговоре с целью захвата власти. Спустя год Колесникову в закрытом процессе осудили на 11 лет лишения свободы.

Премия имени Гавела была учреждена ПАСЕ в память о бывшем диссиденте и президенте Чехословакии и Чехии. Первым её лауреатом был белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, среди лауреатов были и российские правозащитники.