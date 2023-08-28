Польша и страны Балтии потребовали, чтобы ЧВК «Вагнер» покинула Беларусь

Польша, Литва, Латвия и Эстония потребовали от властей Беларуси немедленно вывести из страны всех размещённых там бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский. Утром в понедельник в Варшаве прошла встреча глав МВД Польши и стран Балтии, посвящённая ситуации в Беларуси.

Каминьский заявил, что присутствие в Беларуси нескольких тысяч «вагнеровцев» представляет опасность как для граждан страны, так и для всего региона. По словам министра, соседи Беларуси не исключают «инцидентов военного характера» с участием наёмников. В этом случае, сказал Каминьский, Польша и страны Балтии готовы полностью закрыть границы с Беларусью.

Кроме того, Каминьский указал, что в последнее время на границах Беларуси увеличились скопления нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть на территорию стран Евросоюза. Министры также требуют от режима Лукашенко вернуть их в страны происхождения и не усугублять миграционный кризис.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что страны договорились о едином реагировании в случае фиксации критических инцидентов. Сейчас Вильнюс рассматривает возможность закрыть ещё два пограничных перехода между Беларусью и Литвой: Лаворишкес и Райгардас. С 18 августа Литва уже закрыла два из шести КПП на белорусской границе, Шумскас и Тверячюс.