Польша изъяла больше миллиона долларов со счетов посольства РФ

Власти Польши изъяли с банковских счетов российского посольства и торгового представительства более одного миллиона долларов. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

О том, что прокуратура Польши изъяла деньги со счетов российских миссий стало известно в конце апреля, но о суммах тогда не сообщалось. Посол России в Польше Сергей Андреев отмечал, что речь идет о крупных суммах. Москва заявила о нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Счета российского посольства в Польше были заблокированы в марте 2022 года, вскоре после начала военного вторжения России в Украину. Причиной блокировки стали подозрения польских властей, что деньги со счетов посольства России могли использоваться для финансирования терроризма или отмывания незаконно полученных средств. В ответ российская сторона также заморозила счета польского посольства в Москве.

Решение об изъятии средств Антонов не оспаривал. Оно вступило в силу. Россия ранее обещала дать ответ на решение Польши.

О том, куда будут направлены деньги, изъятые у России, Rzeczpospolita не уточняет.