Польша может создать «малую коалицию» для поставок танков Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 22 января заявил, что в случае, если правительство Германии так и не примет решения о передаче Украине танков «Леопард-2», Варшава сформирует «малую коалицию» стран, которые обеспечат Киев «современной техникой» и «современными танками» из собственных арсеналов.

В интервью агентству PAP Моравецкий также подверг критике позицию Германии по вопросу о поставках танков, назвав ее неприемлемой.



Берлин еще не принял решение о поставке Украине своих танков или разрешении другим странам, имеющим «Леопарды», передать их Киеву.



«Позиция Германии неприемлема. Прошел почти год с начала войны. Невинные люди погибают каждый день», – заявил Моравецкий.

Накануне министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы призвали власти Германии немедленно предоставить Украине танки «Леопард». «Это необходимо, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе», – написали они в твиттере.

На недавней встрече на авиабазе Рамштайн в Германии союзники Киева не договорились о поставке западных танков ВСУ. Министр обороны Германии Борис Писториус в пятницу заявил, что Берлин пока не принял решения относительно «Леопардов».

В воскресенье глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что политическое решение о поставке Украине танков до сих не было принято в основном из-за позиции Германии. В интервью El Diario Боррель сказал, что он лично выступает за поставки танков. Глава МИД Великобритании, которая ранее объявила о передаче Украине небольшого числа собственных танков, Джеймс Клеверли сказал, что в Лондоне были бы рады, если бы ВСУ получили «Леопарды».

В связи с увеличением поставок странами Запада оружия Украине высокопоставленные российские представители в последние дни выступают с угрозами, в том числе, применения оружия массового поражения.