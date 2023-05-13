Польша сообщила о наблюдательном зонде с белорусской стороны

В воздушном пространстве Польши обнаружен наблюдательный зонд, двигавшийся с белорусской стороны. Об этом сообщило Минобороны Польши. По данным ведомства, объект исчез с радаров в районе города Рыпин. В район города направлена поисковая группа.

Рыпин находится на севере Польши, неподалеку от города Быдгощ. В апреле рядом с ним обнаружили обломки ракеты. Сначала источники польских СМИ сообщили, что речь идет о зенитной ракете или учебной цели польской армии.

Позднее предварительная экспертиз показала, что обломки принадлежат крылатой ракете Х-55, которая стоит на вооружении только российской армии. Радио RMF FM предполагает, что польские военные могли скрыть от гражданских властей сведения о ракете, которая могла пролететь над Польшей более 400 километров прежде, чем упасть под Быдгощем.

Как сообщает RMF FM, ракета могла попасть в Польшу после российского удара по Украине в середине декабря 2022 года. Тогда польские военные обнаружили пересечение границы объектом, прилетевшим со стороны белорусской границы. Он был потерян в районе Быдгоща. Поиски в условиях сильных снегопадов не увенчались успехом.

Военные должны были сообщить гражданским властям об объекте, чтобы прокуратура возбудила дело, но они этого не сделали. Дело было возбуждено только в апреле, по инициативе гражданских властей.

Следствие считает, что ракета угрожала жизням людей.