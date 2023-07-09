Польша, возможно, передала Украине партию вертолетов Ми-24. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, о передаче вертолетов производства СССР официально не сообщалось. До этого Польша и Словакия передали Украине истребители МиГ-29, также советского производства.

Поставки направлены на помощь ВСУ в наступлении, пишет The Wall Street Journal.

6 июля в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Прагу была достигнута договоренность, что Чехия поставит Киеву дополнительную партию боевых вертолетов.

Кроме того, чешские военные будут участвовать в подготовке украинских пилотов к использованию истребителей F-16 производства США. Страны НАТО обсуждают отправку американских самолетов Киеву, но, по данным The Wall Street Journal, маловероятно, что они поступят на вооружение в этом году.

По последним данным, страны Евросоюза в общей сложности оказали помощь Украине на сумму больше 70 миллиардов евро. Из них более 15 миллиардов евро составила военная помощь.