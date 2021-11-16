Польские пограничники применили слезоточивый газ и водомёты против мигрантов, попытавшихся сломать забор на белорусско-польской границе и прорваться на территорию Евросоюза. Видеотрансляцию с места событий ведёт принадлежащее российскому государственному каналу RT агентство Ruptly.

Столкновения проходили приблизительно с 12 часов дня в лагере мигрантов в пункте пропуска "Брузги". Группа мигрантов стала закидывать польских пограничников камнями. Те в ответ сначала применили газ, а затем — светошумовые гранаты.

По данным польских военных, у мигрантов так же есть светошумовые гранаты, которые им могли предоставить белорусские пограничники. На видео у части мигрантов заметны так же противогазы.

После атаки к забору подошли несовершеннолетние мигранты, они кричали польским пограничникам "пожалуйста, помогите!" У собравшихся были замечены плакаты с аппеляциями к правам человека, передаёт Белорусская служба Радио Свобода.

Импровизированный лагерь в районе погранперехода у деревни Брузги неподалёку от Гродно возник на прошлой неделе после того, как на границу прибыла большая группа мигрантов, главным образом жителей Иракского Курдистана. Часть из них попыталась прорваться в Польшу силой, но это не удалось.

Сообщалось о бедственной гуманитарной ситуации среди мигрантов. Власти ЕС обвиняют в провоцировании ситуации Минск, белорусские власти это отрицают.