Новости
Польские власти обвинили Россию в масштабной кибератаке
Польские министры и депутаты подверглись масштабной кибератаке из России. С такими обвинениями в адрес Кремля выступил премьер-министр Матеуш Моравецкий, ссылаясь на информацию от контрразведки, Агентства внутренней безопасности и союзников. Об этом сообщает CyberDefence24.
В свою очередь вице-премьер Ярослав Качиньский выразил уверенность, что целью противников была дестабилизация Польши. По его словам, сейчас соответствующие службы работают над выяснением деталей и готовят рекомендации по вопросам сетевой безопасности.
На прошлой неделе глава канцелярии польского премьера Михал Дворчик рассказал о том, что хакеры взломали его собственную почту и почту его супруги. Как сообщалось, утечки секретной информации не произошло. Об аналогичном нападении со стороны хакеров сообщал и заместитель спикера «Право и справедливость» Радослав Фогель.
Другие новости дня
Подросток погиб на западе Грузии во время школьной экскурсии
14-летний подросток погиб на западе Грузии во время школьной экскурсии. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
Случай произошел сегодня, 18 июня, на Шаорском водохранилище в Амбролаурском муниципалитете (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Согласно распространившейся информации, мальчик забрался на скалу, чтобы сделать фото, но оступился и упал в воду.
Поисково-спасательная операция началась в кратчайшие сроки и продолжалась несколько часов. Погибшего школьника обнаружили с наступлением сумерек. Тело извлекли из воды и уже отправили в бюро судебно-медицинской экспертизы в Кутаиси.
По данным «Рустави 2», подросток – уроженец села Корети Сачхерского муниципалитета (регион Имерети). Утверждается, что он находился на экскурсии в Раче вместе с другими школьниками. Группу сопровождали учителя и родители, в том числе мать мальчика. В ходе поисков женщине стало плохо. Спасатели были вынуждены вывезти ее из зоны проведения операции.
Официальных комментариев МВД Грузии в связи со смертью школьника до сих пор не поступало.
Россия в ближайшее время возобновит авиасообщение с Турцией и США
Россия в ближайшее время возобновит регулярное авиасообщение с девятью странами, в том числе Турцией и Соединенными Штатами.
Об этом объявил в пятницу оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Авиасообщение с Турцией будет возобновлено 22 июня, с другими странами, среди которых также Болгария, Бельгия, Италия, Кипр, Северная Македония, Иордания и Ирландия - с 28 июня.
Авиасообщение с Турцией - одним из самых популярных зарубежных направлений для российских туристов - было прекращено в середине апреля. Российские власти назвали причиной этого решения рост числа зараженных коронавирусом в Турции. В последние недели, однако, этот рост существенно замедлился, в то время как в России, напротив, распространение коронавируса ускоряется. При этом сообщалось о резком наплыве туристов на курорты Северного Кавказа и в аннексированный Крым.
В Варшаве больше недели продолжаются поиски 24-летнего гражданина Грузии
Уже почти неделю в Варшаве продолжаются поиски 24-летнего гражданина Грузии Дито Хелхелаури, сообщает телеканал «Рустави 2».
Поисковая операция проходит на озере, где в последний раз видели Хелхелаури. Несколько дней назад очевидцы сообщили в полицию, что молодой мужчина прыгнул в воду с моста. Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли одежду и другие личные вещи Хелхелаури. После этого к процессу были привлечены водолазы.
Хелхелаури – уроженец села Кондоли Телавского района (Кахети). Четыре года назад он уехал в Польшу на заработки. Семья парня не верит в версию самоубийства, предполагая, что его исчезновение связано с проблемами, возникшими недавно на работе. Родные утверждают, что один из сотрудников угрожал Дито.
Все фигуранты дела о пропаже гражданина Грузии опрошены. Кроме того, полиция провела обыск в квартире, где жил Хелхелаури, изъяв оттуда планшет и другие личные вещи.
Премьер Испании Санчес готовится помиловать сепаратистов
Премьер-министр Испании Педро Санчес готовится в ближайшие дни помиловать заключенных лидеров провалившейся в 2017 году попытки отделения от Испании. Как пишет Reuters, Санчес сделал ставку на достижение политического компромисса, чтобы упрочить свое политическое наследие.
Результаты опросов общественного мнения показывают, что около 60 процентов жителей Испании, равно как и главные испанские оппозиционные партии, возражают против освобождения девяти политиков и активистов сепаратистского движения. В 2019 году они были приговорены к длительным срокам тюремного заключения за причастность к крупным манифестациям в 2017 году. Тогда же были отмечены и акты насилия при столкновениях демонстрантов с полицией.
Санчес считает, что помилование могло бы способствовать оживлению экономики и успешному выполнению программы общенациональной вакцинации против Vovid-19.
Президент ФРГ выступил по случаю 80-й годовщины нападения на СССР
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в выступлении, посвящённом 80-летию нападения Германии на Советский Союз во время Второй мировой войны, заявил, что события прошлого не должны повториться, история не должна становиться оружием, а память должна объединять, а не разъединять народы Европы.
Штайнмайер обратился к жителям России, Украины, Беларуси, других стран бывшего Советского Союза и всех стран, пострадавших "от развязанной Германией войны на уничтожение". Он призвал не допустить, чтобы "мы вновь оказались врагами друг другу" и чтобы "последнее слово оставалось за теми, кто говорит на языке национального высокомерия, презрения, вражды, отчуждения".
Президент Германии выступил в германо-российском музее Карлсхорст, в здании, где в ночь на 9 мая 1945 года была подписан протокол о капитуляции Третьего Рейха.
"Я в скорби склоняюсь перед украинскими, белорусскими и русскими жертвами, перед жертвами, которые принесли все народы на территории бывшего Советского Союза" - сказав Штайнмайер, охарактеризовав действия Германии на территории СССР как "варварство убийц" . Он напомнил о гибели 14 миллионов мирных жителей Украины, Беларуси, стран Балтии и России во время войны, в том числе жертвах Холокоста и блокады Ленинграда. Неоднократно в своём выступлении германский президент подчёркивал общность памяти о войне в России, Украине и Беларуси, и ответственность Германии за военные преступления, совершённые во всех трёх странах. Он рассказал истории российских, белорусских и украинских участников и жертв войны.
"Дар примирения накладывает на Германию великую ответственность. Мы хотим и должны делать всё для защиты международного права и территориальной целостности на нашем континенте, для укрепления мира с государствами бывшего Советского Союза и между ними" - заявил Штайнмайер.
- Германия напала на Советский Союз, с которым имела пакт о ненападении и сотрудничала с начала Второй мировой войны, 22 июня 1941 года. Восточный фронт стал самым кровавым европейским театром военных действий Второй мировой. Потери СССР в войне оцениваются в 27 миллионов, большая часть погибших - мирные жители входивших в состав Советского Союза Украины, Беларуси и России.
Евросоюз открыл границы для вакцинированных граждан США
Евросоюз снял ограничения на поездки для граждан США, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19, сообщает Bloomberg.
Вместе с Америкой в "белый список" добавлены Албания, Гонконг, Ливан, Макао, Северная Македония, Сербия и Тайвань. Жители всех этих стран смогут въезжать на территорию ЕС после получения прививок. Каждая страна-участница блока сможет самостоятельно принимать решение о том, впускать ли непривитых жителей регионов из "белого списка" без карантина.
Новые правила вступят в силу в течение нескольких дней после их публикации в Официальном журнале ЕС.
Топ-менеджер турагентства American Express Global Business Travel Мартин Фергюсон назвал решение европейских властей "отличной новостью для экономики ЕС и организаторов трансатлантических путешествий". По данным Airlines Reporting, продажи билетов в США в мае выросли на 18 процентов по сравнению с апрелем.
В то же время по-прежнему действует запрет для европейцев без важных причин посещать территорию США. Власти ЕС подталкивают администрацию Джо Байдена к ответному шагу. Особую настойчивость проявляют те страны, экономики которых зависят от туризма. Инициативы выдвигаются в условиях успешной вакцинации и существенного падения заболеваемости коронавирусом в странах Запада.
Расширение "белого списка" происходит на фоне введения в Евросоюзе внутренних COVID-паспортов, позволяющих их владельцам беспрепятственно перемещаться по территории ЕС.
Папа Римский принял президента Грузии Саломе Зурабишвили
Папа Римский Франциск принял в Ватикане президента Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского лидера.
Президент Грузии прибыла в Ватикан с официальным визитом 16 июня. В рамках визита Грузия и Святой Престол впервые в истории двусторонних отношений подписали отраслевые меморандумы о сотрудничестве.
Накануне стало известно, что Ватикан передаст в долгосрочное пользование Грузинской православной церкви (ГПЦ) храм Санти-Сильвестро-ай-Монти в Риме.
Оправданный абхазским судом соратник Ахры Авидзба покончил с собой в Донецке
В Донецке покончил с собой Андрей Локтионов – друг и соратник экс-помощника президента самопровозглашенной республики Абхазия, героя «ДНР» Ахры Авидзба.
Локтионов был задержан вместе с Авидзба в Сухуми 4 марта текущего года. Его обвинили в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке оружия.
11 июня Гульрипшский районный суд оправдал Локтионова и других донецких друзей Авидзба. Сам Ахра был приговорен к трём годам лишения свободы условно.
В соцсетях пишут, что задержание Локтионова и его содержание в одиночной камере изолятора стало причиной психологического расстройства. Сообщается, что он застрелился после возвращения в Донецк из Абхазии.
Информацию о смерти Локтионова подтвердил Беслан Хварцкия – соратник Ахры Авидзба.
Прокуратура: записи разговоров Беры Иванишвили и Ираклия Гарибашвили смонтированы
Аудиозаписи телефонных разговоров сына миллиардера Бидзины Иванишвили, певца Беры Иванишвили с нынешним премьер-министром Ираклием Гарибашвили и начальником Специальной службы государственной охраны Анзором Чубинидзе были смоделированы и сфальсифицированы. Такое заявление сделала Генеральная прокуратура Грузии, – пишет СОВА.
Записи телефонных разговоров вышли в эфир оппозиционного телеканала TV Pirveli 6 марта. Иванишвили-младший и Гарибашвили на них, в частности, обсуждали расправы над пользователями соцсетей, оставлявших оскорбительные комментарии под постами певца.
Позже Бера Иванишвили, по сути, подтвердил подлинность разговоров, заявив, однако, что эти события имели место в 2011 году, когда «Грузинская мечта» еще не была у власти. Эту же позицию озвучивают и в правящей партии, утверждая, что участниками аудиозаписи были несовершеннолетний подросток и частное лицо, еще не занимавшее государственную должность.
Прокуратура Грузии начала расследование по делу о незаконной прослушке, записи телефонных разговоров и распространении частной беседы. Теперь в ведомстве говорят, что аудиофайлы были смонтированы. Как заявил на специальном брифинге прокурор Амиран Гулуашвили, на записях есть следы редактирования, и абсолютно все они подготовлены с помощью монтажа.
В ходе следственных действий было установлено, что номера мобильных телефонов Ираклия Гарибашвили, Беры Иванишвили и Анзора Чубинидзе тайно прослушивались с октября 2011 года по октябрь 2012 года (когда «Грузинская мечта» выиграла парламентские выборы). Как утверждает Гулуашвили, были опрошены все лица, фигурировавшие в телефонных разговорах.
«Установлено, что в 2011 году, для проверки сообщений с угрозами, представители службы охраны Беры Иванишвили дважды встречались с авторами сообщений и беседовали с ними. Встречи проходили по адресу проживания авторов угроз и в присутствии их родителей и соседей. Никакого насилия, угроз, принуждения или иных признаков преступления во время встреч не было», – заявил Гулуашвили.
Прокурор также отметил, что, несмотря на санкцию Тбилисского городского суда об изъятии аудиозаписей, TV Pirveli до сих пор не предоставил их следователям. Тем не менее, Национальное бюро экспертизы им. Левана Самхараули провело фоноскопическую экспертизу для текстовой расшифровки записей, идентификации лиц, попавших в разговор, установления их возраста и формы коммуникации, а также для выявления следов монтажа, если таковые были.
«По заключению экспертизы был идентифицирован голос лиц, участвовавших в аудиозаписи, и определен их ориентационный возраст. В частности, собеседник с голосом, похожим на голос Беры Иванишвили, на момент записи был подростком в возрасте от 13 до 18 лет. Собеседник, голос которого похож на голос Ираклия Гарибашвили, находится в диапазоне 25-30 лет, а собеседник, голос которого похож на голос Анзора Чубинидзе, – в диапазоне 35-40 лет», – отметил Гулуашвили.
Прокурор также заявил, что все аудиозаписи, вышедшие в эфир TV Pirveli, были смонтированы с помощью специальных программ. Следы редактирования обнаружены в 170 местах.
«В процессе монтажа были использованы предложения, слова, а в некоторых случаях даже звуки, которые участники разговора произносили в разное время и в разных обстоятельствах», – сказал прокурор.
Депутат Магаданской думы выложил надпись из трупов 150 гусей
Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко выложил надпись "Чукотка 2021" из трупов 150 гусей и сфотографировался с ними, пишет "Новая газета". В конце мая полиция Чукотского автономного округа по поручению прокуратуры начала проверку фотографии, на которой местный охотник позирует возле убитых им гусей. Окружной департамент природных ресурсов и экологии поручил местному управлению охраны животного мира тоже начать административное расследование.
На тот момент личность мужчины была неизвестна. Снимки появились на странице "Охота в Сибири" в Instagram. После этого "Новая газета" объявила награду в 100 000 рублей за имя этого человека. Через четыре часа после этого один из читателей прислал редакции информацию об охотнике: "Депутат Магаданской городской думы Крамаренко Александр Викторович". Он представляет "Единую Россию", а также числится владельцем четырёх квартир, земельного участка, 15 нежилых помещений, двух Lexus и одного Land Cruiser, уточнило издание.
Сотрудник пресс-службы чукотского МВД Евгений Смышляев в разговоре с "Новой газетой" косвенно подтвердил, что на фото действительно этот депутат, однако указал, что официальный комментарий ему запретили давать по решению из Москвы. "Местное МВД уже определило, кто это, но это важный человек, он из Магадана", — пояснил он. Ещё три читателя "Новой газеты" подтвердили, что на фото действительно Крамаренко. Один из читателей предоставил "Новой газете" фотографии с этой же охоты, где можно рассмотреть лицо Крамаренко. Снимки сам депутат опубликовал в Telegram-канале про охоту ещё 10 мая, то есть до начала сезона охоты на водоплавающую дичь в регионе.
По данным издания, Крамаренко вместе с другими депутатами городской и областной думы Магадана летал на чартерном рейсе в Анадырь незадолго до начала охоты в конце апреля. Сам депутат в разговоре с журналистами сказал, что на фото не он. "Да там охотилась целая куча людей. Это фотошоп. Полицейские же расследуют, у них и спрашивайте", — сказал Крамаренко. В случае, если его вину докажут, ему может грозить наказание по статье о незаконной охоте.
- В апреле "Единая Россия" исключила из партии курганского депутата Дениса Хахалова, который участвовал в охоте, во время которой живого волка переехали на снегоходе.
- В сентябре 2020 года кировского депутата областного Заксобрания от "Единой России" Вячеслава Ягдарова оштрафовали на 240 000 рублей за убийство из охотничьего ружья двух собак.
- В том же месяце в Дагестане суд назначил 120 000 рублей штрафа депутату сельсовета посёлка Икра за избиение орла металлической трубой.
Председатель «Грузинской мечты» выступил против проведения прайд-недели
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобихадзе открыто выступил против проведения в Тбилиси прайд-недели – серии мероприятий, посвященных гендерному равноправию и защите прав человека.
«У меня свое отношение к данному вопросу и, думаю, учитывая весь контекст, этим людям должно быть отказано в проведении данного мероприятия. Учитывая весь контекст, это было бы ответственным решением. Этот контекст очень комплексный. С учетом этого контекста ответственные люди, как правило, не должны были бы планировать это», – заявил Кобахидзе журналистам.
Как пишет «Новости-Грузия», неправительственная организация Tbilisi Pride, работающая в сфере защиты прав ЛГБТ-сообщества, собирается провести прайд-неделю 1-5 июля. Запланированы тематические лекции, представления, выставки и другие мероприятия. Кульминацией Недели станет «Марш достоинства». Акция, к которой присоединяться гражданские активисты представители ЛГБТ-сообщества, пройдет на проспекте Руставели под слоганом «Выходи за солидарность».
Планы Tbilisi Pride возмутили крайне правых. Бизнесмен Леван Васадзе, основатель ультраконсервативного движения «Эри» (Нация), призывал правительство Грузии принять закон, «запрещающий пропаганду разврата». Он потребовал, чтобы правительство в 10-дневный срок отменило «Марш достоинства» и «не давало повода для эскалации в стране».
Российской вакциной в Южной Осетии привились 249 человек
Российским препаратом «Спутник V» в Южной Осетии вакцинировались 249 человек, – сообщили агентству «Рес» в пресс-службе Минздравсоцразвития самопровозглашенной республики.
«По состоянию на 17 июня кровь на антитела сдали 990 человек, из них по результатам клинических исследований вакцинировано 249 человек. Второй компонент вакцины «Спутник V» уже получили 121 человек», – отмечает пресс-служба.
Ранее «Эхо Кавказа» уже писало, что антитела выявили у большинства жителей Южной Осетии, пожелавших пройти вакцинацию.
Сегодня же стало известно, что за сутки в Южной Осетии выявили восемь новых случаев заболевания коронавирусом (днём ранее – 10). Под наблюдением врачей на сегодня находятся 45 человек, из них 24 проходят лечение в инфекционном отделении РММЦ.
Официально в Южной Осетии выявлено 3393 случая коронавируса, выздоровели 3348. В статистике местные власти не указывают число граждан, погибших от коронавируса.
Вслед за Керчью наводнение началось в Ялте. Въезд в город закрыт
В Ялте - крупнейшем курортном центре южного побережья аннексированного Россией Крыма - из-за затопления улиц в результате паводка объявлен режим чрезвычайной ситуации. Въезд в город закрыт. Об этом сообщила глава российской администрации Ялты Янина Павленко.
"Реки вышли из берегов, подтапливается центральная часть города. Производим эвакуацию людей. Самое важное, что центр города перекрыт полностью" - заявила она в видеообращении. По словам Павленко, "ситуация такая, что сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, людей". Власти призывают жителей не выходить из домов.
Впоследствии Павленко также призвала граждан запастись водой. Власти отключили электроснабжение центральной части города. По данным радио "Говорит Москва", в Ялте отключены 80 трансформаторных подстанций, остались без света 2,7 тыс человек.
Военные Черноморского флота привлечены к борьбе с последствиями стихии.
В Большой Ялте затоплены пешеходные переходы и некоторые улицы, сообщается о подтоплении нескольких многоквартирных домов. В Форосе под Ялтой из-за отключения электричества в санатории остановилась насосная станция, из-за чего отключено водоснабжение поселка.
О жертвах и пострадавших сообщений нет.
Крым.Реалии публикует фотогалерею происходящего в городе.
Наводнение в Ялте началось на следующий день после того, как была затоплена часть улиц в городе Керчь на востоке Крыма. Как сообщается, в ночь на пятницу за несколько часов в городе выпала месячная норма осадков. В результате из берегов вышла река Водопадная.
В соцсетях публикуются видео происходящего в Ялте.
Накануне масштабное наводнение началось в городе Керчь на востоке Крыма. По данным российской администрации, затоплены пять улиц и более 230 частных и многоквартирных домов, сообщает Крым.Реалии. Сотни людей эвакуированы. О жертвах не сообщается.
Суд в Чечне вернул иск телеканала «Грозный» к изданию «Проект»
Арбитражный суд Чечни вернул иск государственного телеканала "Грозный" к изданию "Проект" о нарушении авторских прав из-за ролика о жёнах главы Чечни Рамзана Кадырова. Об иске сообщило само издание, карточка дела есть на сайте суда. Иск оставили без движения, так как телеканал не устранил до 15 июня нарушения, допущенные при подаче заявления.
ЧГТРК "Грозный" требовал удалить видео расследования на ютьюбе, запретить изданию распространять сюжеты с использованием материалов телеканала, а также взыскать с "Проекта" 20 тысяч рублей.
Ранее из-за иска администрация YouTube заблокировала доступ к фильму вплоть до проведения собственного разбирательства, которое, как отмечает издание, до сих пор по неизвестным причинам не закончилось (или даже не начиналось). В "Проекте" считают, что иск был подан с целью добиться удаления фильма с видеохостинга .
Российское законодательство разрешает использовать в журналистских расследованиях короткие фрагменты из материалов других СМИ с указанием первоисточника, отмечает издание. Однако из-за ничтожных шансов отстоять свою позицию в суд в Чечне, "Проект" перемонтировал фильм без использования кадров телеканала "Грозный" и опубликовало на своем ютьюб-канале новую версию.
Расследование "Проекта" вышло 7 апреля. В тексте утверждалось, что, несмотря на официальный запрет в России полигамных браков, у Рамзана Кадырова могут быть несколько жён, вторая из которых – Фатима Хазуева. У первой, официальной, супруги и Хазуевой издание нашло недвижимость общей стоимостью не менее 800 миллионов рублей. Это значительно превышает их официальные доходы: обе женщины трудоустроены чиновницами в администрации главы Чечни.
После выхода расследования сайт "Проекта" подвергся хакерской атаке.
В начале июня имя жительницы Чечни Фатимы Хазуевой было заменено на "Российскую Федерацию" в выписке Росреестра о владельце дворца в центре Грозного. Изменение в реестре лишний раз подтверждает, что Хазуева действительно вторая жена Кадырова, считают в "Проекте". "Вряд ли чиновники Росреестра стали бы называть "Российской Федерацией" рядовую женщину", – отмечают они.
Азербайджан объявил в международный розыск глав Союза армян России и группы «Ташир»
Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск главу Союза армян России Ару Абрамяна, главу группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, а также главу компании Royalsys Engineering Давида Галустяна по обвинению в организации контрабандных поставок оружия, боеприпасов и оборудования военного назначения в период боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении ведомства.
«Против Абрамяна, Карапетяна и Галустяна выдвинуты обвинения в преступлениях, предусмотренных статьями 100.1 («Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны»), 218.1 («Создание преступного сообщества с целью осуществления тяжких и особо тяжких преступлений»), 228.3 («Незаконное приобретение, передача, хранение или продажа оружия и боеприпасов»), 279.1 («Создание незаконных вооруженных групп, участие в их создании или обеспечении») и 206.4 («Участие в организованной контрабанде») Уголовного кодекса Азербайджана. В их отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Абрамян, Карапетян и Галустян объявлены в международный розыск», – говорится в заявлении.
По версии азербайджанского следствия, Карапетян, Абрамян и Галустян организовали в 2001-2021 годах «неоднократные поставки оружия, боеприпасов, взрывчатки и прочего оборудования военного назначения».
«Эти поставки производились на территорию Армении и оккупированных территорий Азербайджана различными пассажирскими рейсами, военным бортом Ил-76 ВВС Армении, а также специально приобретенным Арой Абрамяном грузовым Ил-76», – отмечается в заявлении.
ТАСС напоминает, что Карапетян – российский предприниматель и меценат армянского происхождения, президент и основатель группы компаний «Ташир», в состав которой входит более 200 компаний, представляющих различные отрасли экономики России, а также компания «Электрические сети Армении». В 2020 году группа купила еще одну энергетическую компанию, управляющую ГЭС в Армении.
Абрамян – российский предприниматель и меценат, президент Союза армян России, член Комиссии по межнациональным отношениям и свободе совести Общественной палаты Российской Федерации, генеральный директор компании «КОМЭКС».
Галустян – глава армянской компании Royalsys Engineering, которая занималась поставками и закупкой вооружений, в том числе и для армянской армии. Против Галустяна в Армении возбуждено уголовное дело по подозрению в махинациях с поставками оружия. Он был арестован, затем выпущен под залог.
В Абхазии задержан еще один подозреваемый в ограблении «Амра-банка»
Еще один подозреваемый в ограблении дополнительного офиса «Амра-банка» задержан в Абхазии. Об этом сообщает МВД самопровозглашенной республики.
По информации ведомства, Артур Гвинджия 1995 года рождения был задержан при пересечении де-факто границы по реке Псоу.
Преступление произошло 10 марта, когда четверо вооруженных лиц в масках совершили разбойное нападение на сотрудников банка, завладев денежными средствами в размере 1 021 156 рублей. Между сотрудником охраны и нападавшими произошла перестрелка, после чего последние скрылись на автомобиле Ford Galaxy. По информации МВД, с целью сокрытия преступления злоумышленники сожги автомашину на улице Армейской.
13 марта по подозрению в совершении данного преступления был задержан Квициния Алхас Нодарович, 1983 года рождения, а 14 марта – Бутба Астамур Славикович, 1981 года рождения.
COVID-19 в Грузии: 671 новый случай, 17 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 17 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5131.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки в стране выявили 671 новый случай коронавируса. Накануне провели 28 593 тестов: PCR-тестов – 13 239, экспресс–тестов на антиген – 15 354.
Выздоровели еще 657 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 357 591, выздоровевших – 343 377.
За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,35%, за последние 14 дней составляет 2,47%, за неделю – 2,5%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 4441 человек, всего администрировано вакцин – 225 666.
Ватикан передал в долгосрочное пользование ГПЦ храм в Риме
Ватикан передаст в долгосрочное пользование Грузинской православной церкви (ГПЦ) храм Санти-Сильвестро-ай-Монти в Риме. Об этом сообщили в пресс-службе президента Грузии.
Вопрос о передаче храма, где в течение многих лет проводятся службы на грузинском языке, был решен во время визита в Ватикан президента Саломе Зурабишвили.
Как пишет «Новости-Грузия», накануне глава государства обсудила эту тему с папским викарием Рима Анджело Де Донатисом. По информации пресс-службы, официальный документ по достигнутой договоренности будет подписан в ближайшее время.
Глава римского прихода Иоанн (Хелая) пояснил, что Святой Престол согласился передать храм в пользование ГПЦ сроком на 70 лет. Это решение он назвал историческим для Западноевропейской епархии. Хелая указал, что без доброй воли Папы Римского Франциска этого бы не произошло. Одновременно он поблагодарил за помощь и поддержку посла Грузии при Святом Престоле Кетеван Багратион-Мухранели.
Зурабишвили также лично поздравила главу грузиноязычного прихода святого Андрея Первозванного в Риме с важным событием. Президент отметила, что этот храм имеет большое значение для грузин, проживающих в Италии.
«Я очень хорошо понимаю важность этой церкви. Я прошла этот путь, в Париже грузинская церковь была основана моим отцом. Хочу поздравить прихожан этого храма с этим важным событием», – сказала Зурабишвили.
Президент Грузии прибыла в Ватикан с официальным визитом 16 июня. В рамках визита Грузия и Святой Престол впервые в истории двусторонних отношений подписали отраслевые меморандумы о сотрудничестве. Сегодня аудиенцию Зурабишвили даст Папа Римский.
В Москве ужесточили ограничения из-за коронавируса
Мэр Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 29 июня. Организациям общественного питания запрещено работать с 23:00 до 6:00, закрыты детские игровые и спортивные площадки, фудкорты и зоопарки.
С 19 по 29 июня в Москве в качестве эксперимента откроют рестораны и кафе, свободные от коронавирусной инфекции, которые в том числе смогут работать в ночное время. В такие заведения смогут ходить только люди, у которых есть сертификат о том, что они получили второй компонент вакцины от коронавируса. В заведения станут пускать по QR-коду. Эксперимент проведут "в полутора-двух десятках ресторанов".
В Москве также ограничили проведение зрелищных мероприятий, разрешив пускать на них не более одной тысячи человек. "Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми. Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть", — написал мэр Москвы в своем блоге. Режим нерабочих дней, объявленный с 12 по 20 июня на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве, завершится 21 июня.
Повторная вакцинация от коронавируса будет проходить первым компонентом вакцины, Москва намерена сотрудничать с правительством для разработки сроков и технологии ревакцинации, заявил Собянин.
"Сейчас начать ревакцинацию — жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии, — написал Собянин. — В принципе, все и так понятно. Ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. Если был "Спутник", то первым компонентом "Спутника". Других вариантов пока не существует".
17 июня Сергей Собянин предупредил о "временных, но жестких ограничениях" из-за роста заболеваемости COVID-19. Мэр Москвы отмечал, что к утру 18 июня в городе могут за сутки выявить коронавирус у рекордных девяти тысяч человек.
- Власти Москвы рассматривают возможность введения нового локдауна, но решение пока не принято, писал Forbes со ссылкой на источники, близкие к мэрии. Власти обсуждают локдаун с 20 июня для непривитых, однако точное решение будут принимать, исходя из статистики по заболевшим COVID-19, разговора с представителями бизнеса и статистики по вакцинации против COVID-19.
- 16 июня власти Москвы и Подмосковья обязали вакцинировать не менее 60% работников сфер услуг, образования, транспорта, ЖКХ, а также государственных служащих.
- Минздрав изучит новые данные по использованию вакцины "Спутник V" среди беременных и, возможно, разрешит ее применение у этой категории населения. Это связано с тем, что появились случаи тяжелого течения заболевания у беременных, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает "Медицинский вестник".
Путин назначил выборы в Госдуму на 19 сентября 2021 года
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму – они пройдут 19 сентября 2021 года. Указ вступает в силу со дня официального опубликования. Решение о назначении выборов должно быть опубликовано на портале правовой информации или в "Российской газете" в течение пяти дней после его принятия.
Теперь ЦИК России должен принять порядок проведения голосования, а политические партии – провести съезды и утвердить кандидатов и программы. В России действует более 30 политических партий, которые имеют право участвовать в выборах. У 14 из них есть парламентская льгота – идти на думские выборы без сбора подписей избирателей.
Одновременно с выборами в Госдуму должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.
В конце мая Госдума приняла закон, запрещающий причастным к деятельности экстремистских организаций участвовать в выборах. А 9 июня Мосгорсуд признал экстремистскими организациями основанный Алексеем Навальным ФБК, а также штабы Навального и организацию "Фонд защиты прав граждан" (внесена российскими властями в список "иностранных агентов") и запретил их деятельность в России.
Теперь сторонники Навального и даже те, кто не работал в ФБК или штабах, не смогут баллотироваться на выборах любого уровня, если их действия будут признаны поддержкой экстремистской организации.
Из-за принятия этих законов соратница оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь остановила свою предвыборную кампанию на выборах в Госдуму. Она объяснила, что в нынешней ситуации она не может обеспечить безопасность своим волонтёрам, сотрудникам и жертвователям на избирательной кампании, так как все данные этих людей будут у государства.
В Москве задержана муниципальный депутат Кетеван Хараидзе
В Москве сотрудники Следственного комитета в ночь на пятницу задержали муниципального депутата Тверского района от партии "Яблоко" Кетеван Хараидзе, которая в мае сообщила о намерении баллотироваться в Государственную думу. Об этом пишет "ОВД-Инфо" со ссылкой на главу её избирательного штаба Екатерину Успенскую.
Перед этим, по информации издания, в квартире муниципального депутата несколько часов проходил обыск: у неё изъяли телефон, компьютер и две пятитысячных купюры из пальто. По словам Хараидзе, она не клала в пальто эту сумму денег.
После обыска сотрудники Следственного комитета покинули квартиру, однако затем, под предлогом составления повестки для вызова на допрос, вынудили Хараидзе открыть дверь и забрали ее в Следственное управление по Центральному округу Москвы на допрос. В рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия пока неизвестно. Как сообщает "ОВД Инфо", к задержанной Хараидзе в течение нескольких часов не пускали адвоката.
- Кетеван Хараидзе — муниципальный депутат Тверского района Москвы от партии "Яблоко". На своей странице в фейсбуке она рассказывает о проблемах благоустройства района.
Минобороны России разрабатывает смартфон для военных
Министерство обороны России разрабатывает смартфоны, которые можно было бы использовать в воинских частях, а также приложения к ним. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента информационных систем ведомства генерал-майор Александр Осадчук. По его словам, это позволит обеспечить безопасную связь. Разработки ведутся на базе военного технополиса "Эра", сроки их окончания не приводятся.
Минобороны никогда не разрешит использование зарубежных смартфонов в воинских частях, заявил Осадчук на полях международной выставки "Связь-2021". Эти телефоны, по словам генерала, представляют "серьёзнейшую опасность, угрозу", потому что могут стать источником утечек.
Кроме того, в Минобороны заявили о разработке системы "Паспорт", которая должна обеспечивать доступ к данным, которые нужны военным в повседневной жизни.
В 2019 году в России был принят закон "О статусе военнослужащих", запрещающий при несении службы иметь при себе электронные изделия с возможностью выхода в интернет, а также позволяющие распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации. За нарушение закона предусмотрена дисциплинарная ответственность, а контрактникам может грозить увольнение.
Публикации военнослужащих в социальных сетях легли в основу многих независимых расследований о боевых действиях в Сирии, а также о возможном участии российских регулярных войск в вооруженном конфликте на востоке Украины. Власти России это отрицают.
В Абхазии выявлено 65 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 302 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 90 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 57 человек, 56 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 30 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 16, в Ткварчельской ЦРБ - 10.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 16 107 человек. Зарегистрирован 241 летальный случай. Выздоровели 15 182 человека.
День отмены рабства станет федеральным праздником в США
Президент США Джо Байден в четверг подписывает законопроект о признании 19 июня федеральным праздником отмены рабства в Соединенных Штатах, сообщает «Голос Америки».
Во время дебатов в Палате представителей демократ Шейла Джексон Ли из Техаса заявила, что она внесла законопроект о признании 19 июня федеральным праздником «в память об окончании рабства, первородного греха Америки».
Техас официально объявил 19 июня праздником в 1980 году, а впоследствии этот праздник официально признали в большинстве штатов. Его называют Днем свободы или Днем отмены рабства. Согласно законопроекту, новый федеральный праздник получит название «День национальной независимости 19 июня».
19 июня станет одиннадцатым праздником, который отмечается на федеральном уровне. В этот список входят такие праздники, как Рождество, Новый год, День благодарения, День независимости и день Мартина Лютера Кинга.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.