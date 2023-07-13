Польские врачи начали обследование Михаила Саакашвили

Группа польских врачей начала всестороннее медицинское обследование бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы не бросаем друзей в беде. По моей просьбе группа польских врачей... начала комплексное медицинское обследование президента Михаила Саакашвили в Грузии», – написал он в соцсети.

Отметим, что власти Грузии несколько месяцев не позволяли иностранным врачам провести медицинское обследование Саакашвили, находящегося в клинике «Вивамед».

12 июля начальник медицинского отдела Специальной пенитенциарной службы Малхаз Уртмелидзе заявил, что Михаил Саакашвили прибавил в весе.

«Когда он ест, нормально набирает вес и чувствует себя хорошо, если не ест – ему становится плохо. Если он скоро поправится, мы отвезем его в тюрьму», – сказал Уртмелидзе.

Его слова прокомментировала мать Саакашвили, Гиули Аласания, посетившая сына в клинике.

«Я не могу сказать, что он в идеальном состоянии. Да, он поправился на один килограмм, если это что-то значит для человека такого роста», – сказала Аласания.