Пользователи принадлежащих корпорации Meta социальных сетей Facebook и Instagram пожаловались на сбой в работе сервисов.
Они недоступны на территории всего мира приблизительно с шести часов вечера по московскому времени, следует из статистики проекта Downdetector.
Жалобы приходят и на работу мессенджера WhatsApp и соцсети Threads, однако их гораздо меньше.
Представитель Meta Энди Стоун заявил в соцсети Х, что корпорация знает о проблеме. "Мы работаем над её решением", - написал он.
- У ряда пользователей оказались недоступны также некоторые сервисы Google, в том числе YouTube. Однако число жалоб на неполадки в них в десятки раз меньше, чем в Instagram и Facebook.