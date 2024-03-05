Пользователи принадлежащих корпорации Meta социальных сетей Facebook и Instagram пожаловались на сбой в работе сервисов.

Они недоступны на территории всего мира приблизительно с шести часов вечера по московскому времени, следует из статистики проекта Downdetector.

Жалобы приходят и на работу мессенджера WhatsApp и соцсети Threads, однако их гораздо меньше.

Представитель Meta Энди Стоун заявил в соцсети Х, что корпорация знает о проблеме. "Мы работаем над её решением", - написал он.