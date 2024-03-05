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Пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp пожаловались на сбой в работе сервисов

Пользователи принадлежащих корпорации Meta социальных сетей Facebook и Instagram пожаловались на сбой в работе сервисов.

Они недоступны на территории всего мира приблизительно с шести часов вечера по московскому времени, следует из статистики проекта Downdetector.

Жалобы приходят и на работу мессенджера WhatsApp и соцсети Threads, однако их гораздо меньше.

Представитель Meta Энди Стоун заявил в соцсети Х, что корпорация знает о проблеме. "Мы работаем над её решением", - написал он.

  • У ряда пользователей оказались недоступны также некоторые сервисы Google, в том числе YouTube. Однако число жалоб на неполадки в них в десятки раз меньше, чем в Instagram и Facebook.

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